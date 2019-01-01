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На Волині священик, який не пішов у ПЦУ, «свиснув» церковне начиння

На Волині священик, який не пішов у ПЦУ, «свиснув» церковне начиння
В селі Жашковичі, що в Іваничівському районі, священик не прислухався до громади і не перейшов до ПЦУ. А ще прихожани храму помітили, що духівник пішов і «прихопив на згадку» дещо з церковного начиння.

Більше про це у своєму дописі на Facebook написала Антоніна Євтодюк, - пише Район. Іваничі.

«Слава Ісусу Христу! Слава Україні!

Дякую, Господи, Богородице, св. Миколаю, Мир Лікійських Чудотворцю, всі святі, за свято, яке цієї неділі завітало в моє рідне село Жашковичі.

Сьогодні у нас відбулася перша Літургія у складі ПЦУ.
Таке коротке речення, а так багато подій передувало тому, щоб ми сьогодні могли радіти й дякувати.

Священик Василь Саноцький не захотів переходити під юрисдикцію ПЦУ, хоча й 30 років служив у нашій церкві, і люди йому висловили довіру. Він, водночас, ще є настоятелем храму рпц в с.Риковичі. Дасть Бог, колись і риковицька громада стане деокупованою.

Кожному - своє, як то кажуть.
На прощання, без дозволу громади, забрав/вкрав із нашого храму антимінс (освячений плат із зашитою частинкою мощей когось із святих, обов’язковий для звершення Божественної Літургії).

Але, порівняно з різними неприємними історіями переходу інших громад, в моєму селі цей процес відбувся цивілізовано й мирно.

Дякую всім, хто молився за нас!
Особливо, Никодим Ієромонах, Марія Ігнатенко, Ігумен Яків Мільян, Константин Марченко, Дмитро Зінько, - хай Бог і надалі чує ваші молитви.

Літургію зі своїм, завбачливо взятим антимінсом, звершив благочинний Іваничівського району Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, о.Андрій.
Прикметно, що сьогодні читалося Євангеліє про блудного сина...

Наступної суботи, дасть Бог, новий священик почне своє служіння в нашій Свято-Миколаївській церкві на славу Божу й славу України...», - йдеться у дописі.

Довідково:

Антимінс — посвячена хустина із зашитою частинкою мощів святих на престолі в православних церквах. На антимінсі звершується під час св. Літургії таїнство Євхаристії. Без антимінса не можна служити св. Літургії.

Нагадаємо, в селі Жашковичі, що на Іваничівщині, громада Свято-Миколаївської церкви проголосувала за перехід в ПЦУ. Священику УПЦ МП, який одразу відмовився переходити, дали тиждень на роздуми.

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Теги: церква, ПЦУ
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