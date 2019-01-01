На Волині священик, який не пішов у ПЦУ, «свиснув» церковне начиння





Більше про це у своєму дописі на Facebook написала Антоніна Євтодюк, - пише



«Слава Ісусу Христу! Слава Україні!



Дякую, Господи, Богородице, св. Миколаю, Мир Лікійських Чудотворцю, всі святі, за свято, яке цієї неділі завітало в моє рідне село Жашковичі.



Сьогодні у нас відбулася перша Літургія у складі ПЦУ.

Таке коротке речення, а так багато подій передувало тому, щоб ми сьогодні могли радіти й дякувати.



Священик Василь Саноцький не захотів переходити під юрисдикцію ПЦУ, хоча й 30 років служив у нашій церкві, і люди йому висловили довіру. Він, водночас, ще є настоятелем храму рпц в с.Риковичі. Дасть Бог, колись і риковицька громада стане деокупованою.



Кожному - своє, як то кажуть.

На прощання, без дозволу громади, забрав/вкрав із нашого храму антимінс (освячений плат із зашитою частинкою мощей когось із святих, обов’язковий для звершення Божественної Літургії).



Але, порівняно з різними неприємними історіями переходу інших громад, в моєму селі цей процес відбувся цивілізовано й мирно.



Дякую всім, хто молився за нас!

Особливо, Никодим Ієромонах, Марія Ігнатенко, Ігумен Яків Мільян, Константин Марченко, Дмитро Зінько, - хай Бог і надалі чує ваші молитви.



Літургію зі своїм, завбачливо взятим антимінсом, звершив благочинний Іваничівського району Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, о.Андрій.

Прикметно, що сьогодні читалося Євангеліє про блудного сина...



Наступної суботи, дасть Бог, новий священик почне своє служіння в нашій Свято-Миколаївській церкві на славу Божу й славу України...», - йдеться у дописі.



Довідково:



Антимінс — посвячена хустина із зашитою частинкою мощів святих на престолі в православних церквах. На антимінсі звершується під час св. Літургії таїнство Євхаристії. Без антимінса не можна служити св. Літургії.



Нагадаємо, в селі Жашковичі, що на Іваничівщині, громада Свято-Миколаївської церкви

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Жашковичі, що в Іваничівському районі, священик не прислухався до громади і не перейшов до ПЦУ. А ще прихожани храму помітили, що духівник пішов і «прихопив на згадку» дещо з церковного начиння.Більше про це у своєму дописі на Facebook написала, - пише Район. Іваничі «Слава Ісусу Христу! Слава Україні!Дякую, Господи, Богородице, св. Миколаю, Мир Лікійських Чудотворцю, всі святі, за свято, яке цієї неділі завітало в моє рідне село Жашковичі.Сьогодні у нас відбулася перша Літургія у складі ПЦУ.Таке коротке речення, а так багато подій передувало тому, щоб ми сьогодні могли радіти й дякувати.Священик Василь Саноцький не захотів переходити під юрисдикцію ПЦУ, хоча й 30 років служив у нашій церкві, і люди йому висловили довіру. Він, водночас, ще є настоятелем храму рпц в с.Риковичі. Дасть Бог, колись і риковицька громада стане деокупованою.Кожному - своє, як то кажуть.На прощання, без дозволу громади, забрав/вкрав із нашого храму антимінс (освячений плат із зашитою частинкою мощей когось із святих, обов’язковий для звершення Божественної Літургії).Але, порівняно з різними неприємними історіями переходу інших громад, в моєму селі цей процес відбувся цивілізовано й мирно.Дякую всім, хто молився за нас!Особливо, Никодим Ієромонах, Марія Ігнатенко, Ігумен Яків Мільян, Константин Марченко, Дмитро Зінько, - хай Бог і надалі чує ваші молитви.Літургію зі своїм, завбачливо взятим антимінсом, звершив благочинний Іваничівського району Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, о.Андрій.Прикметно, що сьогодні читалося Євангеліє про блудного сина...Наступної суботи, дасть Бог, новий священик почне своє служіння в нашій Свято-Миколаївській церкві на славу Божу й славу України...», - йдеться у дописі.Нагадаємо, в селі Жашковичі, що на Іваничівщині, громада Свято-Миколаївської церкви проголосувала за перехід в ПЦУ . Священику УПЦ МП, який одразу відмовився переходити, дали тиждень на роздуми.

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