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Українське економічне диво має стартувати саме з регіонів, – Президент про децентралізацію

Українське економічне диво має стартувати саме з регіонів, – Президент про децентралізацію
Президент розповів про те, якими мають бути результати децентралізації вже в найближчі кілька років.

Про це інформує прес-служба Глави Держави.

Активізувати на українській мапі точки економічного зростання – найперша мета реформи децентралізації. Для цього по всій країні розпочинають роботу ради регіонального розвитку – широкі робочі групи, до яких входять чиновники найвищих рівнів та представники громадського сектору.

У першій з них, на Львівщині, взяв участь Президент України Петро Порошенко.

"Стратегічна мета децентралізації – активізувати на мапі країни нові точки зростання. Я ще раз наголошую, що це не мають бути лише міста-мільйонники. Довести їх до стану економічного вибуху, розкріпачити ініціативних людей. І таким чином рухати країну вперед. Кожен регіон має вже зараз напрацювати стратегічний план розвитку на найближчі 3-5 років, який буде спиратися на економічну стратегію", - підкреслив
Президент.

Розвиватимуть в першу чергу агропромисловий комплекс машинобудування, логістику, IT-сектор і туризм. Саме ці напрямки, на
переконання Президента, допоможуть залучити мільярдні інвестиції і створити сотні тисяч нових робочих місць.

"Україна має зараз 2 вороги. Це є Російська Федерація – країна-агресор. І ми маємо принести нехай холодний, але мир, щоби війська агресора, їх озброєння були прибрані з України. Другий ворог – це бідність. І для мене принципово важливо, щоби економічне зростання, про яке я говорю, було точно відображено в кишені пенсіонера з Жовкви чи шахтаря з Червонограда", - наголосив Президент.

Президент навів приклад Львівщини – однієї з найпотужніших областей України не лише в туризмі, а й у галузі IT. Так, одна з канадських компаній торік розпочала будівництво Інноваційного парку, що забезпечить роботою понад десять тисяч спеціалістів. Весь же сектор вже нині дає Україні понад чотири відсотки ВВП.

Саме тому Президент пообіцяв, що особисто контролюватиме, аби айтішники в Україні почували себе захищеними і не підтримуватиме ініціативи Мінсоцполітики обмежити діяльність ФОПів.

"Уряд це рішення не приймав, Президент його не бачив. В моїх планах активно взяти участь в обговоренні цього для того, щоби IT-сектор як наш пріоритет почував себе захищеним. Це є моє президентське слово", - наголосив Петро Порошенко.

Протягом наступних декількох місяців Президент відвідає й інші області України аби разом з громадами і чиновниками накреслити найближчу перспективу розвитку регіонів, а відтак – і країни в цілому.

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Теги: Президент, Томос, Петро Порошенко, децентралізація
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