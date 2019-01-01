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У Луцьку 12 вулиць «тонуть» у темряві

У Луцьку 12 вулиць «тонуть» у темряві
У Луцьку на 12 вулицях відсутнє зовнішнє освітлення.

Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що у місті на багатьох вулицях є ртутні лампи, які постійно виходять з ладу і потребують заміни. На 12 вулицях, що розташовані у приватному секторі узагалі відсутнє освітлення.

Юрій Крась додав, аби закрити питання освітлення луцьких вулиць потрібно приблизно 2 мільйони гривень.

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Теги: темрява, Луцьк
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