В Україні заборонили кілька препаратів, які можуть призвести до хвороб серця





Таке рішення відомство прийняло у п’ятницю 22 лютого, - повідомляє



Під тимчасову заборону потрапили ліки, які призначалися при бронхіальній астмі, обструктивному бронхіті, а також для лікування симптомів органів дихання:



- АМІСПІРОН ІС, таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери у пачці з картону всіх серій. Виробник – ТДВ "ІНТЕРХІМ", Україна



- БРОНХОМАКС, сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1, по 200 мл у флаконах № 1 всіх серій. Вирнобник – ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна, Україна.



- БРОНХОМАКС, таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням по 80 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у коробці з картону всіх серій. Виробником препарату є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ"ФАРМЕКС ГРУП", Україна.



- ІНСПІРОН, сироп, 2 мг/мл та 4 мг/мл, по 150 мл у флаконах № 1 в пачці всіх серій. Виробником є ПАТ "Галичфарм", Україна, м. Львів.



- ІНСПІРОН, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 10 таблеток у блістері, 3 блістери в пачці всіх серій. Виробником є ПАТ "Київмедпрепарат", Україна.



- СІНУСПАЛ, сироп, 200 мг/100 мл, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у пачку разом з дозувальною ложкою всіх серій. Виробник – ПАТ "Фармак", Україна.



- ФЕНСПІРИДУ ГІДРОХЛОРИД, порошок (субстанція) у пакетах подвійних з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм всіх серій. Виробник –Ерріджіере С.П.А., Італія.



- ФОСІДАЛ, сироп, 2 мг/мл по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в коробці всіх серій. Виробником ліків є МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство, Польща.



Діюча речовина усіх вищеперерахованих ліків – фенспірид – може призвести до порушення серцевого ритму, інфаркту міокарду, інфекційного або алергійного ураження серцевого м'яза. Окрім проблем з серцем фенспірид може викликати такі побічні ефекти, як сонливість і усталення, болі в жовтому і тощо, проблеми з шкірою.



8 лютого французьке Національне агентство з безпеки лікарських засобів і товарів для здоров'я тимчасово заборонило застосування препаратів, які містять цю діючу речовину. Щоб дослідити зв'язок між фенспіридом і порушенням ритму серця, вони провели дослідження на тваринах. Експеримент показав, що фенспірид здатний продовжувати інтервал Q-T. А це може призвести до інфаркту міокарда, ураження серцевого м’яза. У Франції вилучають ліки на основі цієї речовини з обігу.



Держлікслужба також частково скасувала заборону з серій GS01701, GS01702 лікарського засобу СІГАН, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 4 (4х1) у стрипах, виробництва "Дженом Біотек Пвт. Лтд.", Індія. Підставою для цього стали позитивні результати додаткових досліджень за всіма показниками. Під забороною залишаються ліки серії GS01703.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила кілька препаратів з діючою речовиною фенспірид.Таке рішення відомство прийняло у п’ятницю 22 лютого, - повідомляє 24 канал Під тимчасову заборону потрапили ліки, які призначалися при бронхіальній астмі, обструктивному бронхіті, а також для лікування симптомів органів дихання:- АМІСПІРОН ІС, таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, по 0,08 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 2 блістери у пачці з картону всіх серій. Виробник – ТДВ "ІНТЕРХІМ", Україна- БРОНХОМАКС, сироп, 10 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1, по 200 мл у флаконах № 1 всіх серій. Вирнобник – ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна, Україна.- БРОНХОМАКС, таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням по 80 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у коробці з картону всіх серій. Виробником препарату є ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна; ТОВ"ФАРМЕКС ГРУП", Україна.- ІНСПІРОН, сироп, 2 мг/мл та 4 мг/мл, по 150 мл у флаконах № 1 в пачці всіх серій. Виробником є ПАТ "Галичфарм", Україна, м. Львів.- ІНСПІРОН, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 80 мг, по 10 таблеток у блістері, 3 блістери в пачці всіх серій. Виробником є ПАТ "Київмедпрепарат", Україна.- СІНУСПАЛ, сироп, 200 мг/100 мл, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону у пачку разом з дозувальною ложкою всіх серій. Виробник – ПАТ "Фармак", Україна.- ФЕНСПІРИДУ ГІДРОХЛОРИД, порошок (субстанція) у пакетах подвійних з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм всіх серій. Виробник –Ерріджіере С.П.А., Італія.- ФОСІДАЛ, сироп, 2 мг/мл по 150 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною ложкою в коробці всіх серій. Виробником ліків є МЕДАНА ФАРМА Акціонерне Товариство, Польща.Діюча речовина усіх вищеперерахованих ліків – фенспірид – може призвести до порушення серцевого ритму, інфаркту міокарду, інфекційного або алергійного ураження серцевого м'яза. Окрім проблем з серцем фенспірид може викликати такі побічні ефекти, як сонливість і усталення, болі в жовтому і тощо, проблеми з шкірою.8 лютого французьке Національне агентство з безпеки лікарських засобів і товарів для здоров'я тимчасово заборонило застосування препаратів, які містять цю діючу речовину. Щоб дослідити зв'язок між фенспіридом і порушенням ритму серця, вони провели дослідження на тваринах. Експеримент показав, що фенспірид здатний продовжувати інтервал Q-T. А це може призвести до інфаркту міокарда, ураження серцевого м’яза. У Франції вилучають ліки на основі цієї речовини з обігу.Держлікслужба також частково скасувала заборону з серій GS01701, GS01702 лікарського засобу СІГАН, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 4 (4х1) у стрипах, виробництва "Дженом Біотек Пвт. Лтд.", Індія. Підставою для цього стали позитивні результати додаткових досліджень за всіма показниками. Під забороною залишаються ліки серії GS01703.

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