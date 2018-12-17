«Тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм», – депутат про ремонти доріг у Луцьку
Сьогодні, 11:54
Депутат Луцької міської ради Микола Дендіберін обурений підходом до ремонтів доріг у місті.
Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
За словами Миколи Дендіберіна, у Луцьку відсутній комплексний підхід до проведення ремонтних робіт.
Так, наприклад, коли ремонтували тротуар біля заводу «Богдан», не поклали бруківку на 3 метрах, де потріскав асфальт. Тоді заявили, що, мовляв, не врахували цю ділянку.
«У нас виходить: тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм. Так само й на Винниченка», - відзначив він. І погодився з тезою, що у місті відсутній господар.
Депутат Андрій Покровський заявив, що, на жаль, у місті немає стратегії розвитку, все робиться хаотично, спонтанно, тож виникла така картина.
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Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
За словами Миколи Дендіберіна, у Луцьку відсутній комплексний підхід до проведення ремонтних робіт.
Так, наприклад, коли ремонтували тротуар біля заводу «Богдан», не поклали бруківку на 3 метрах, де потріскав асфальт. Тоді заявили, що, мовляв, не врахували цю ділянку.
«У нас виходить: тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм. Так само й на Винниченка», - відзначив він. І погодився з тезою, що у місті відсутній господар.
Депутат Андрій Покровський заявив, що, на жаль, у місті немає стратегії розвитку, все робиться хаотично, спонтанно, тож виникла така картина.
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Коментарі 1
Дрєбєдєнін, как всєгда, прав!
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