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«Тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм», – депутат про ремонти доріг у Луцьку

«Тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм», – депутат про ремонти доріг у Луцьку
Депутат Луцької міської ради Микола Дендіберін обурений підходом до ремонтів доріг у місті.

Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

За словами Миколи Дендіберіна, у Луцьку відсутній комплексний підхід до проведення ремонтних робіт.

Так, наприклад, коли ремонтували тротуар біля заводу «Богдан», не поклали бруківку на 3 метрах, де потріскав асфальт. Тоді заявили, що, мовляв, не врахували цю ділянку.

«У нас виходить: тут дєлаєм, а тут нє дєлаєм. Так само й на Винниченка», - відзначив він. І погодився з тезою, що у місті відсутній господар.

Депутат Андрій Покровський заявив, що, на жаль, у місті немає стратегії розвитку, все робиться хаотично, спонтанно, тож виникла така картина.

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Теги: ремонт, дорога, благоустрій, Луцькрада
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