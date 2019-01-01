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Прилуцьке просить у Луцька гроші на будівництво школи

Прилуцьке просить у Луцька гроші на будівництво школи
У Прилуцькому планують побудувати нову школу. Частину грошей просять виділити з бюджету Луцька.

Про це йшлося у понеділок, 25 лютого, під час засідання комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Так, на будівництво школи у селі Прилуцьке потрібно виділити 1,1 мільйона гривень. Із бюджету сільради вже спрямували 400 тисяч і просять долучитися до співфінансування місто, адже об’єднання у рамках децентралізації – не за горами.

Депутат сільради Петро Сущук розповів, що на сьогодні у Прилуцькому значна частина дітей їздить на навчання у Луцьк, адже школа не вміщає усіх школярів. Навчальний заклад розрахований на 147 дітей, а так вчаться 252.

Новий навчальний заклад планують звести біля чинного. Він буде на 3 поверхи і вміщатиме 600 учнів.

Депутат Сергій Була відзначив, що поки виділяти кошти недоцільно, адже не всі обранці сільської громади згодні на об’єднання з містом.

«Декілька депутатів вже свою точку зору поміняли», - сказав Сущук. Відтак, члени комісії погодилися, що місту потрібно бачити реальні кроки села щодо об'єднання, а тоді вже вирішувати долю співфінансування.

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Теги: освіта, діти, гроші, школа, Прилуцьке
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