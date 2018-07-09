На Волині автівка зіткнулась із потягом: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:03
На залізничному переїзді в селі Дерно Ківерцівського району легковик ЗАЗ 11028 зіткнувся із вантажним потягом.
Інцидент трапився в суботу, 23 лютого, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 65-річний житель Рожищенського району. Перетинаючи залізничний переїзд на заборонений сигнал, водій зіткнувся із вантажним потягом.
У результаті зіткнення, водій та троє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження. Одного із них, 39-річного жителя Рожищенського району, госпіталізували у відділення реанімації.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився в суботу, 23 лютого, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 65-річний житель Рожищенського району. Перетинаючи залізничний переїзд на заборонений сигнал, водій зіткнувся із вантажним потягом.
У результаті зіткнення, водій та троє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження. Одного із них, 39-річного жителя Рожищенського району, госпіталізували у відділення реанімації.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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