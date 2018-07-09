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На Волині автівка зіткнулась із потягом: є постраждалі. ФОТО

На Волині автівка зіткнулась із потягом: є постраждалі. ФОТО
На залізничному переїзді в селі Дерно Ківерцівського району легковик ЗАЗ 11028 зіткнувся із вантажним потягом.

Інцидент трапився в суботу, 23 лютого, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 65-річний житель Рожищенського району. Перетинаючи залізничний переїзд на заборонений сигнал, водій зіткнувся із вантажним потягом.

У результаті зіткнення, водій та троє пасажирів автівки отримали тілесні ушкодження. Одного із них, 39-річного жителя Рожищенського району, госпіталізували у відділення реанімації.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


На Волині автівка зіткнулась із потягом: є постраждалі. ФОТО
На Волині автівка зіткнулась із потягом: є постраждалі. ФОТО
На Волині автівка зіткнулась із потягом: є постраждалі. ФОТО
На Волині автівка зіткнулась із потягом: є постраждалі. ФОТО



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Теги: аварія, потяг
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