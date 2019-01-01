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Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*

Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*
Дитячий комплекс «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», любить дарувати подарунки, тому підготував ряд акцій та пропозицій для Вас!

Акції в театрі «Не кажи мамі»:
- Безкоштовна гра для усієї компанії на ігрових автоматах у зоні PLAY HALL (при замовленні вечірки від 1500 гривень);
- Шоу-конфеті у подарунок (при замовленні вечірки від 2000 гривень);
- 4-та година безкоштовна, безліміт у великому лабіринті/зоні для крихіток усе це при оренді залу на 3 години.

Акції в зоні для крихіток та у великому лабіринті:
- -20% на гарячі напої у Чорничному кафе;
- Абонемент на місяць для 5-ти відвідувань за ціною 3-х.

Акції в художній студії:
- Перше заняття безкоштовне (при купівлі абонементу);
- Для учнів художньої школи та їх батьків – -20% на послуги перукарні.

Акції у перукарні:
- Поки мама робить манікюр – дитина розважається безкоштовно у великому лабіринті/зоні для крихіток;
- -20% на гарячі напої у Чорничному кафе після кожної послуги у майстерні краси.
Чорничне кафе:
- -20% на усе меню при святкуванні Дня народження;
- -50% на лабіринт для усіх діток при святкуванні День народження у Чорничному кафе.

Акції в PLAY HALL:
- При покупці квитка в Мультиплекс гість отримує купон на 20 гривень для ігор на автоматах.

Комплекс: +38 (066) 755 07 57
Перукарня: +38 (066) 770 07 57
Художня студія: +38 (066) 770 07 50
РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2

Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*
Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*
Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*
Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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