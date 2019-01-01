Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*

Дитячий комплекс «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», любить дарувати подарунки, тому підготував ряд акцій та пропозицій для Вас!Акції в театрі «Не кажи мамі»:- Безкоштовна гра для усієї компанії на ігрових автоматах у зоні PLAY HALL (при замовленні вечірки від 1500 гривень);- Шоу-конфеті у подарунок (при замовленні вечірки від 2000 гривень);- 4-та година безкоштовна, безліміт у великому лабіринті/зоні для крихіток усе це при оренді залу на 3 години.Акції в зоні для крихіток та у великому лабіринті:- -20% на гарячі напої у Чорничному кафе;- Абонемент на місяць для 5-ти відвідувань за ціною 3-х.Акції в художній студії:- Перше заняття безкоштовне (при купівлі абонементу);- Для учнів художньої школи та їх батьків – -20% на послуги перукарні.Акції у перукарні:- Поки мама робить манікюр – дитина розважається безкоштовно у великому лабіринті/зоні для крихіток;- -20% на гарячі напої у Чорничному кафе після кожної послуги у майстерні краси.Чорничне кафе:- -20% на усе меню при святкуванні Дня народження;- -50% на лабіринт для усіх діток при святкуванні День народження у Чорничному кафе.Акції в PLAY HALL:- При покупці квитка в Мультиплекс гість отримує купон на 20 гривень для ігор на автоматах.Комплекс: +38 (066) 755 07 57Перукарня: +38 (066) 770 07 57Художня студія: +38 (066) 770 07 50РЦ «Промінь» просп. Президента Грушевського, 2