До лікарні Нововолинська за тиждень потрапило понад 30 людей з травмами





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Так, госпіталізовано було 172 осіб:

• з інфарктом міокарда 3;

• з гострим порушенням мозкового кровообігу 7;

• з алкогольною інтоксикацією 1;

• госпіталізовано з травмами різного характеру 11;



До слова, хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру було аж 6. А також надали медичну допомогу 33 особам з невиробничими та побутовими травмами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нововолинську лікарню за минулий тиждень (з 18 по 24 лютого) звернулося 311 людей.Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.Так, госпіталізовано було 172 осіб:• з інфарктом міокарда 3;• з гострим порушенням мозкового кровообігу 7;• з алкогольною інтоксикацією 1;• госпіталізовано з травмами різного характеру 11;До слова, хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру було аж 6. А також надали медичну допомогу 33 особам з невиробничими та побутовими травмами.

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