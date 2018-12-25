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До лікарні Нововолинська за тиждень потрапило понад 30 людей з травмами

До лікарні Нововолинська за тиждень потрапило понад 30 людей з травмами
У нововолинську лікарню за минулий тиждень (з 18 по 24 лютого) звернулося 311 людей.

Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.

Так, госпіталізовано було 172 осіб:
• з інфарктом міокарда 3;
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 7;
• з алкогольною інтоксикацією 1;
• госпіталізовано з травмами різного характеру 11;

До слова, хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру було аж 6. А також надали медичну допомогу 33 особам з невиробничими та побутовими травмами.

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Теги: лікарня, травма
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