До лікарні Нововолинська за тиждень потрапило понад 30 людей з травмами
Сьогодні, 12:27
У нововолинську лікарню за минулий тиждень (з 18 по 24 лютого) звернулося 311 людей.
Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Так, госпіталізовано було 172 осіб:
• з інфарктом міокарда 3;
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 7;
• з алкогольною інтоксикацією 1;
• госпіталізовано з травмами різного характеру 11;
До слова, хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру було аж 6. А також надали медичну допомогу 33 особам з невиробничими та побутовими травмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.
Так, госпіталізовано було 172 осіб:
• з інфарктом міокарда 3;
• з гострим порушенням мозкового кровообігу 7;
• з алкогольною інтоксикацією 1;
• госпіталізовано з травмами різного характеру 11;
До слова, хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру було аж 6. А також надали медичну допомогу 33 особам з невиробничими та побутовими травмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Луцьк перетворився на Лас-Вегас»: депутат пропонує боротися з гральним бізнесом у місті
Сьогодні, 12:31
Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*
Сьогодні, 12:30
До лікарні Нововолинська за тиждень потрапило понад 30 людей з травмами
Сьогодні, 12:27
На Волині автівка зіткнулась із потягом: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 12:03
Прилуцьке просить у Луцька гроші на будівництво школи
Сьогодні, 12:01