У Луцьку порушник ПДР їздив на авто з «перебитими» номерами





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



24 лютого увечері екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Daewoo Lanos під керуванням 37-річного місцевого жителя, за порушення Правил дорожнього руху по вул. Ковельська.



При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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