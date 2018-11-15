У Луцьку порушник ПДР їздив на авто з «перебитими» номерами
Сьогодні, 12:37
У Луцьку патрульні виявили автомобіль з підробленими документами.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
24 лютого увечері екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Daewoo Lanos під керуванням 37-річного місцевого жителя, за порушення Правил дорожнього руху по вул. Ковельська.
При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
24 лютого увечері екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Daewoo Lanos під керуванням 37-річного місцевого жителя, за порушення Правил дорожнього руху по вул. Ковельська.
При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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