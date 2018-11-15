вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку порушник ПДР їздив на авто з «перебитими» номерами

У Луцьку порушник ПДР їздив на авто з «перебитими» номерами
У Луцьку патрульні виявили автомобіль з підробленими документами.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

24 лютого увечері екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Daewoo Lanos під керуванням 37-річного місцевого жителя, за порушення Правил дорожнього руху по вул. Ковельська.

При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції – виявлено невідповідність номеру кузова з номером, внесеним у базу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, авто, підробка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро
Сьогодні, 12:53
У Луцьку чотирьох людей покусали тварини
Сьогодні, 12:40
У Луцьку порушник ПДР їздив на авто з «перебитими» номерами
Сьогодні, 12:37
«Луцьк перетворився на Лас-Вегас»: депутат пропонує боротися з гральним бізнесом у місті
Сьогодні, 12:31
Розказали про акції дитячого комплексу, що у «Промені»*
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником На Волині копи зупинили розшукуване авто, водій виявився мільйонним боржником
06 лютий, 17:57
На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом На Волині затримали авто з підробленим техпаспортом
15 листопад, 2018, 13:09
На Волині зловили водія з «липовими» документами На Волині зловили водія з «липовими» документами
29 березень, 2018, 11:56
Луцькі патрульні просять гроші на ремонт автівок Луцькі патрульні просять гроші на ремонт автівок
Сьогодні, 10:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розслідують смерть матері і дитини у квартирі-вбивці
Сьогодні, 13:54
 0
На Кіровоградщині від «свинячого грипу» померла людина
Сьогодні, 13:41
 0
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині за вихідні зникли семеро дітей
Сьогодні, 13:05
 0
Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8