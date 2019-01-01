У Луцьку чотирьох людей покусали тварини

До Луцької міської клінічної лікарні за минули вихідні ( з 22 лютого по 25 лютого) звернулось 98 пацієнтів, з них госпіталізовали – 63.Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.Так, у травмпункт звернулося 82 травмованих, з них – 19 з переломами."3 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини. 10 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 35 операцій", - йдеться у повідомлені.