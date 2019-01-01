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У Луцьку чотирьох людей покусали тварини

У Луцьку чотирьох людей покусали тварини
До Луцької міської клінічної лікарні за минули вихідні ( з 22 лютого по 25 лютого) звернулось 98 пацієнтів, з них госпіталізовали – 63.

Про це йдеться на сторінці закладу у facebook.

Так, у травмпункт звернулося 82 травмованих, з них – 19 з переломами.

"3 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини. 10 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час. В операційному блоці виконано 35 операцій", - йдеться у повідомлені.

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Теги: лікарня, Луцьк, укус, тварини
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