У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
Сьогодні, 13:25
В селищі Шацьк, по вулиці Шковороди, невідомі порізали банер з рекламою санаторію «Лісова пісня».
Полотно пошматували і зірвали з дошки, до якої воно було прикріплене. Крім того, вандали перекинули вказівний знак аптеки, яка знаходиться поблизу, - пише Район.Шацьк.
На місце події викликали правоохоронців.
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Полотно пошматували і зірвали з дошки, до якої воно було прикріплене. Крім того, вандали перекинули вказівний знак аптеки, яка знаходиться поблизу, - пише Район.Шацьк.
На місце події викликали правоохоронців.
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