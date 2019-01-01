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У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО

У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
В селищі Шацьк, по вулиці Шковороди, невідомі порізали банер з рекламою санаторію «Лісова пісня».

Полотно пошматували і зірвали з дошки, до якої воно було прикріплене. Крім того, вандали перекинули вказівний знак аптеки, яка знаходиться поблизу, - пише Район.Шацьк.

На місце події викликали правоохоронців.

У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО

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Теги: Шацьк, вандали
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