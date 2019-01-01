У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО





Полотно пошматували і зірвали з дошки, до якої воно було прикріплене. Крім того, вандали перекинули вказівний знак аптеки, яка знаходиться поблизу, - пише



На місце події викликали правоохоронців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Шацьк, по вулиці Шковороди, невідомі порізали банер з рекламою санаторію «Лісова пісня».Полотно пошматували і зірвали з дошки, до якої воно було прикріплене. Крім того, вандали перекинули вказівний знак аптеки, яка знаходиться поблизу, - пише Район.Шацьк На місце події викликали правоохоронців.

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