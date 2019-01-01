вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Кіровоградщині від «свинячого грипу» померла людина

На Кіровоградщині від «свинячого грипу» померла людина
У Кіровоградській області минулого тижня від ускладнення, викликаного вірусом грипу типу А (H1N1) Мічиган, відомого як "свинячий грип" померла людина.

Про це в понеділок, 25 лютого, повідомили в Кіровоградському обласному лабораторному центрі, - пише Корреспондент.

Відзначається, що смерть сталася в Новоархангельському районі. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу в області з початку року.

При цьому епідемічна ситуація з ГРВІ на восьмому тижні 2019 року в області була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищує епідпорогу (мінус 18,6%).

Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулося 3776 мешканців області. Із загальної кількості хворих - 71,2% діти. Всього госпіталізованих - 233.

Раніше повідомлялося, що з початку епідемічного сезону грипу в Україні зареєстровано 33 летальних випадки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розслідують смерть матері і дитини у квартирі-вбивці
Сьогодні, 13:54
На Кіровоградщині від «свинячого грипу» померла людина
Сьогодні, 13:41
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
Сьогодні, 13:25
На Волині за вихідні зникли семеро дітей
Сьогодні, 13:05
Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
В Україні від грипу померла дитина В Україні від грипу померла дитина
13 лютий, 14:01
14-річна школярка померла від ускладнень грипу 14-річна школярка померла від ускладнень грипу
08 лютий, 12:56
В Україні за тиждень від грипу померло троє людей В Україні за тиждень від грипу померло троє людей
30 січень, 13:22
В Україні за добу – дві смерті від грипу В Україні за добу – дві смерті від грипу
17 січень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розслідують смерть матері і дитини у квартирі-вбивці
Сьогодні, 13:54
 0
На Кіровоградщині від «свинячого грипу» померла людина
Сьогодні, 13:41
 0
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині за вихідні зникли семеро дітей
Сьогодні, 13:05
 0
Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8