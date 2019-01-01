На Кіровоградщині від «свинячого грипу» померла людина
Сьогодні, 13:41
У Кіровоградській області минулого тижня від ускладнення, викликаного вірусом грипу типу А (H1N1) Мічиган, відомого як "свинячий грип" померла людина.
Про це в понеділок, 25 лютого, повідомили в Кіровоградському обласному лабораторному центрі, - пише Корреспондент.
Відзначається, що смерть сталася в Новоархангельському районі. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу в області з початку року.
При цьому епідемічна ситуація з ГРВІ на восьмому тижні 2019 року в області була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищує епідпорогу (мінус 18,6%).
Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулося 3776 мешканців області. Із загальної кількості хворих - 71,2% діти. Всього госпіталізованих - 233.
Раніше повідомлялося, що з початку епідемічного сезону грипу в Україні зареєстровано 33 летальних випадки.
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Про це в понеділок, 25 лютого, повідомили в Кіровоградському обласному лабораторному центрі, - пише Корреспондент.
Відзначається, що смерть сталася в Новоархангельському районі. Це вже четвертий летальний випадок від ускладнень грипу в області з початку року.
При цьому епідемічна ситуація з ГРВІ на восьмому тижні 2019 року в області була відносно спокійною. Показник захворюваності не перевищує епідпорогу (мінус 18,6%).
Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулося 3776 мешканців області. Із загальної кількості хворих - 71,2% діти. Всього госпіталізованих - 233.
Раніше повідомлялося, що з початку епідемічного сезону грипу в Україні зареєстровано 33 летальних випадки.
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