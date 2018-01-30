На Волині розслідують смерть матері і дитини у квартирі-вбивці





Нагадаємо, ввечері 29-го січня свекруха знайшла мертвими у ванній кімнаті квартири невістку та онука на підлозі серед іграшок, - пише



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Наступного дня в міській раді мер зібрав екстрене засідання, створили тимчасову комісію. До складу ввійшли представники поліції, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому, міського відділу управління ДСНС , УЖК №2, аварійно-диспетчерської служби “Волиньгазу”. Вона має визначити причину, внаслідок якої сталася трагедія.



Квартира-вбивця: у житлі на Волині, де загинули матір з дитиною, вже були отруєння газом



Жителів під’їзду відключили від газопостачання. За словами людей, їм говорили, що протягом 10 робочих днів комісія повинна встановити причини смертельного випадку.



У поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці чекають висновок експертів, щоб можна було притягнути до відповідальності винних у трагічній смерті жінки та її дитини.



Пройшло більше трьох тижнів. Як триває розслідування, чи є результати, чи встановлені причини – наразі невідомо. 22-го лютого журналісти “БУГу” спробували взяти коментар у голови тимчасової комісії, заступника міського голови Володимира Рожелюка, та він не відповідав на телефонні дзвінки. Надіслали письмовий запит.



Відомо лиш те, що у квартирах, в яких не було порушень з підключенням газових плит та ніяких проблем з документами, частково відновили газопостачання. Та жителі усього під’їзду не мають теплої води, бо газові колонки не працюють поки ні в кого.



Звичайно, мешканцям приносить незручності відсутність теплої води, та вони чекають висновків експертиз та комісії. Адже хочуть знати точну причину трагедії, щоб подібне не траплялося знову.



Нагадаємо, у квартирі чадним газом травляться не вперше, та попередні роки обійшлося без летальних випадків.



Остання інформація, яка наявна щодо розслідування трагедії, є на сайті міської ради від 6-го лютого у новині під назвою “Комісія вивчає причини трагедії” .





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після смерті 36-річної жінки та її 1,5-річного сина в будинку №23 на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську, за попередньою версією внаслідок отруєння чадним газом , при міській раді була створена спеціальна комісія для розслідування трагедії. Пройшло більше трьох тижнів, та причин поки не встановили.Нагадаємо, ввечері 29-го січня свекруха знайшла мертвими у ванній кімнаті квартири невістку та онука на підлозі серед іграшок, - пише Буг Наступного дня в міській раді мер зібрав екстрене засідання, створили тимчасову комісію. До складу ввійшли представники поліції, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому, міського відділу управління ДСНС , УЖК №2, аварійно-диспетчерської служби “Волиньгазу”. Вона має визначити причину, внаслідок якої сталася трагедія.Жителів під’їзду відключили від газопостачання. За словами людей, їм говорили, що протягом 10 робочих днів комісія повинна встановити причини смертельного випадку.У поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці чекають висновок експертів, щоб можна було притягнути до відповідальності винних у трагічній смерті жінки та її дитини.Пройшло більше трьох тижнів. Як триває розслідування, чи є результати, чи встановлені причини – наразі невідомо. 22-го лютого журналісти “БУГу” спробували взяти коментар у голови тимчасової комісії, заступника міського голови, та він не відповідав на телефонні дзвінки. Надіслали письмовий запит.Відомо лиш те, що у квартирах, в яких не було порушень з підключенням газових плит та ніяких проблем з документами, частково відновили газопостачання. Та жителі усього під’їзду не мають теплої води, бо газові колонки не працюють поки ні в кого.Звичайно, мешканцям приносить незручності відсутність теплої води, та вони чекають висновків експертиз та комісії. Адже хочуть знати точну причину трагедії, щоб подібне не траплялося знову.Нагадаємо, у квартирі чадним газом травляться не вперше, та попередні роки обійшлося без летальних випадків.Остання інформація, яка наявна щодо розслідування трагедії, є на сайті міської ради від 6-го лютого у новині під назвою “Комісія вивчає причини трагедії” .

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