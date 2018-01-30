На Волині розслідують смерть матері і дитини у квартирі-вбивці
Сьогодні, 13:54
Після смерті 36-річної жінки та її 1,5-річного сина в будинку №23 на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську, за попередньою версією внаслідок отруєння чадним газом, при міській раді була створена спеціальна комісія для розслідування трагедії. Пройшло більше трьох тижнів, та причин поки не встановили.
Нагадаємо, ввечері 29-го січня свекруха знайшла мертвими у ванній кімнаті квартири невістку та онука на підлозі серед іграшок, - пише Буг.
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Наступного дня в міській раді мер зібрав екстрене засідання, створили тимчасову комісію. До складу ввійшли представники поліції, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому, міського відділу управління ДСНС , УЖК №2, аварійно-диспетчерської служби “Волиньгазу”. Вона має визначити причину, внаслідок якої сталася трагедія.
Квартира-вбивця: у житлі на Волині, де загинули матір з дитиною, вже були отруєння газом
Жителів під’їзду відключили від газопостачання. За словами людей, їм говорили, що протягом 10 робочих днів комісія повинна встановити причини смертельного випадку.
У поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці чекають висновок експертів, щоб можна було притягнути до відповідальності винних у трагічній смерті жінки та її дитини.
Пройшло більше трьох тижнів. Як триває розслідування, чи є результати, чи встановлені причини – наразі невідомо. 22-го лютого журналісти “БУГу” спробували взяти коментар у голови тимчасової комісії, заступника міського голови Володимира Рожелюка, та він не відповідав на телефонні дзвінки. Надіслали письмовий запит.
Відомо лиш те, що у квартирах, в яких не було порушень з підключенням газових плит та ніяких проблем з документами, частково відновили газопостачання. Та жителі усього під’їзду не мають теплої води, бо газові колонки не працюють поки ні в кого.
Звичайно, мешканцям приносить незручності відсутність теплої води, та вони чекають висновків експертиз та комісії. Адже хочуть знати точну причину трагедії, щоб подібне не траплялося знову.
Нагадаємо, у квартирі чадним газом травляться не вперше, та попередні роки обійшлося без летальних випадків.
Остання інформація, яка наявна щодо розслідування трагедії, є на сайті міської ради від 6-го лютого у новині під назвою “Комісія вивчає причини трагедії” .
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Нагадаємо, ввечері 29-го січня свекруха знайшла мертвими у ванній кімнаті квартири невістку та онука на підлозі серед іграшок, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тиха смерть: на Волині внаслідок отруєння чадним газом померла жінка та її 1,5-річний син
Наступного дня в міській раді мер зібрав екстрене засідання, створили тимчасову комісію. До складу ввійшли представники поліції, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому, міського відділу управління ДСНС , УЖК №2, аварійно-диспетчерської служби “Волиньгазу”. Вона має визначити причину, внаслідок якої сталася трагедія.
Квартира-вбивця: у житлі на Волині, де загинули матір з дитиною, вже були отруєння газом
Жителів під’їзду відключили від газопостачання. За словами людей, їм говорили, що протягом 10 робочих днів комісія повинна встановити причини смертельного випадку.
У поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці чекають висновок експертів, щоб можна було притягнути до відповідальності винних у трагічній смерті жінки та її дитини.
Пройшло більше трьох тижнів. Як триває розслідування, чи є результати, чи встановлені причини – наразі невідомо. 22-го лютого журналісти “БУГу” спробували взяти коментар у голови тимчасової комісії, заступника міського голови Володимира Рожелюка, та він не відповідав на телефонні дзвінки. Надіслали письмовий запит.
Відомо лиш те, що у квартирах, в яких не було порушень з підключенням газових плит та ніяких проблем з документами, частково відновили газопостачання. Та жителі усього під’їзду не мають теплої води, бо газові колонки не працюють поки ні в кого.
Звичайно, мешканцям приносить незручності відсутність теплої води, та вони чекають висновків експертиз та комісії. Адже хочуть знати точну причину трагедії, щоб подібне не траплялося знову.
Нагадаємо, у квартирі чадним газом травляться не вперше, та попередні роки обійшлося без летальних випадків.
Остання інформація, яка наявна щодо розслідування трагедії, є на сайті міської ради від 6-го лютого у новині під назвою “Комісія вивчає причини трагедії” .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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