У Ковелі вперше провели операції з видалення пухлин на щитовидці

У Ковелі в лікарні вперше провели операції з видалення доброякісних та злоякісних патологій щитовидної залози.Про це інформує Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook.Відтак, було зроблено 4 операції на щитовидній залозі."Бригадою хірургів - Петруком Іваном Анатолійовичем та провідними спеціалістами Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, проведені відразу 4 операції на щитовидній залозі", - йдеться у повідомлені.Зазначається, що такі оперативні втручання, з приводу доброякісних та злоякісних патологій щитовидної залози, були проведені в Ковелі вперше.