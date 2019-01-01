У Ковелі вперше провели операції з видалення пухлин на щитовидці
Сьогодні, 14:28
У Ковелі в лікарні вперше провели операції з видалення доброякісних та злоякісних патологій щитовидної залози.
Про це інформує Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook.
Відтак, було зроблено 4 операції на щитовидній залозі.
"Бригадою хірургів - Петруком Іваном Анатолійовичем та провідними спеціалістами Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, проведені відразу 4 операції на щитовидній залозі", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що такі оперативні втручання, з приводу доброякісних та злоякісних патологій щитовидної залози, були проведені в Ковелі вперше.
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Про це інформує Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook.
Відтак, було зроблено 4 операції на щитовидній залозі.
"Бригадою хірургів - Петруком Іваном Анатолійовичем та провідними спеціалістами Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України, проведені відразу 4 операції на щитовидній залозі", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що такі оперативні втручання, з приводу доброякісних та злоякісних патологій щитовидної залози, були проведені в Ковелі вперше.
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