Посадовець Луцької міськради йде на нову посаду
Сьогодні, 14:48
Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Олександр Озінович переходить на нову посаду.
Про це повідомляє «ВолиньUA».
Нагадаємо, у листопаді минулого року Президент призначив Тараса Яковлева головою Луцької районної державної адміністрації
«Я ще три дні працюю у Луцькій міськраді. Мені запропонували підвищення і нову роботу. З 5 березня працюватиму першим заступником голови Луцької РДА», - розповів Олександр Озінович.
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Про це повідомляє «ВолиньUA».
Нагадаємо, у листопаді минулого року Президент призначив Тараса Яковлева головою Луцької районної державної адміністрації
«Я ще три дні працюю у Луцькій міськраді. Мені запропонували підвищення і нову роботу. З 5 березня працюватиму першим заступником голови Луцької РДА», - розповів Олександр Озінович.
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