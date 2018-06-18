Посадовець Луцької міськради йде на нову посаду

Олександр Озінович переходить на нову посаду.



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Нагадаємо, у листопаді минулого року Президент призначив Тараса Яковлева головою Луцької районної державної адміністрації



«Я ще три дні працюю у Луцькій міськраді. Мені запропонували підвищення і нову роботу. З 5 березня працюватиму першим заступником голови Луцької РДА», - розповів Олександр Озінович.

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