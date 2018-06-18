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Посадовець Луцької міськради йде на нову посаду

Посадовець Луцької міськради йде на нову посаду
Директор департаменту економічної політики Луцької міськради Олександр Озінович переходить на нову посаду.

Про це повідомляє «ВолиньUA».

Нагадаємо, у листопаді минулого року Президент призначив Тараса Яковлева головою Луцької районної державної адміністрації

«Я ще три дні працюю у Луцькій міськраді. Мені запропонували підвищення і нову роботу. З 5 березня працюватиму першим заступником голови Луцької РДА», - розповів Олександр Озінович.

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Теги: Луцьк, Озінович
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