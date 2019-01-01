Що «світить» водію луцького тролейбуса, який курив під час руху





Факт куріння зафіксували 25 лютого близько 8:00. Порушення побачив журналіст Вадим Панафідін. На той момент тролейбус їхав проспектом Перемоги біля школи № 5, - пише



Нагадаємо, у Луцьку



Він оприлюднив фото- і відеодокази на своїй сторінці у Фейсбуці, при цьому назвавши явище «новим трендом в громадському транспорті».



«Почав курити під час руху, на світлофорі, коли була зупинка, то з відео видно, що в нього вже півцигарки. На світлофорі докурив і викинув недопалок через вікно на дорогу», – у коментарі «Першому» повідомив Вадим Панафідін.



Він зауважив, що вже поскаржився на водія на платформу «Відкрите місто».



Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що водій без покарання не залишиться.



«На жаль, бувають такі факти. Ми з цим боремось. Як мінімум буде знята премія, оголошена догана. Це водій першого класу, на підприємстві працює 35 років. Особливих зауважень до нього немає. Безпеки руху дотримується, але іноді трапляються такі факти. Ми нещадно боремось. 700-800 гривень як мінімум він втратить за один факт куріння», – сказав Пуц.



Він додав, що маршрут № 15 не має кінцевої зупинки, тому є водії, які курять прямо в транспорті.







Нагадаємо, згідно з пунктом 7.8.14 Правил користування міським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у м. Луцьку, водіям куріння за кермом заборонене.



«Під час руху не розмовляти по мобільному телефону, в т.ч. за допомогою аксесуарів (дане обмеження не стосується підтримання зв'язку із диспетчером), не розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити, слухати радіоприймач, магнітофон та транслювати в салон музику», – йдеться у документі.



Згідно з цими правилами, паління заборонене також пасажирам:



«Пасажирам забороняється: палити або користуватись електронними сигаретами, приймати наркотики або вживати алкоголь всередині транспортних засобів та на зупинках громадського транспорту».

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