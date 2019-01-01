Волинянин вирощує апельсини і лимони під землею. ВІДЕО





У підземній теплиці ростуть кілограмові лимони, цитрони та фінгерлайми, - пише видання



Вісім років тому Володимир вирішив покинути роботу економіста і почав вирощувати екзотичні фрукти. Сьогодні Володимир в підземній теплиці вирощує цитрусові величезних розмірів. Найбільше господарі пишаються своєю теплицею, адже вона дещо відрізняється від звичних парників. Теплиця заглиблена на 2 метри у землю і її не потрібно опалювати. А спеціальна туманна установка створює туман, як у джунглях.



Починаючи бізнес, Володимир купив лише 5 саджанців лимонів по 100 гривень. і поступово перетворив їх на цитрусову плантацію. Увесь рік тут зберігається температура +8. Ґрунт не промерзає взимку і не прогрівається влітку. Потрібно лише вкрити стіни фольгою. Володимир зміг виростити навіть екзотичну “руку Будди” і планує зробити ще й інжирну плантацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир Болотін з Княгининка на Волині вирощує апельсини під землею.У підземній теплиці ростуть кілограмові лимони, цитрони та фінгерлайми, - пише видання «#Шотам» Вісім років тому Володимир вирішив покинути роботу економіста і почав вирощувати екзотичні фрукти. Сьогодні Володимир в підземній теплиці вирощує цитрусові величезних розмірів. Найбільше господарі пишаються своєю теплицею, адже вона дещо відрізняється від звичних парників. Теплиця заглиблена на 2 метри у землю і її не потрібно опалювати. А спеціальна туманна установка створює туман, як у джунглях.Починаючи бізнес, Володимир купив лише 5 саджанців лимонів по 100 гривень. і поступово перетворив їх на цитрусову плантацію. Увесь рік тут зберігається температура +8. Ґрунт не промерзає взимку і не прогрівається влітку. Потрібно лише вкрити стіни фольгою. Володимир зміг виростити навіть екзотичну “руку Будди” і планує зробити ще й інжирну плантацію.

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