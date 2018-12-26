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П'яний волинянин збив електроопору, чоловіка оштрафували і відібрали права

П'яний волинянин збив електроопору, чоловіка оштрафували і відібрали права
Судили чоловіка, який п'яним за кермом у Нововолинську врізався у стовп.

Не вибравши безпечної швидкості, він втратив керування транспортним засобом та допустив зіткнення з електроопорою освітлення, - пише Буг.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду.

Водій не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого втратив керування транспортним засобом та протаранив електроопору освітлення АЗС «АNP».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Суд дійшов до висновку, що в діях водія міститься склад правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП, і постановив визнати його винним та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

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Теги: суд, алкоголь, поліція
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