П'яний волинянин збив електроопору, чоловіка оштрафували і відібрали права





Не вибравши безпечної швидкості, він втратив керування транспортним засобом та допустив зіткнення з електроопорою освітлення, - пише



Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду.



Водій не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого втратив керування транспортним засобом та протаранив електроопору освітлення АЗС «АNP».



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.



Суд дійшов до висновку, що в діях водія міститься склад правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП, і постановив визнати його винним та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили чоловіка, який п'яним за кермом у Нововолинську врізався у стовп.Не вибравши безпечної швидкості, він втратив керування транспортним засобом та допустив зіткнення з електроопорою освітлення, - пише Буг Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду.Водій не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого втратив керування транспортним засобом та протаранив електроопору освітлення АЗС «АNP».Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.Суд дійшов до висновку, що в діях водія міститься склад правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130, ст. 124 КУпАП, і постановив визнати його винним та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію