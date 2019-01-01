Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО

Лесі Українки.



На захід завітали представники влади, творчої інтелігенції, трудових колективів та молодь, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



З нагоди 148-ї річниці від дня народження Лесі тут відбулась літературно-мистецька година, під час якої було урочисто декларовано її твори. Вшанувавши поетесу, присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника Лесі Українки.



Потому у Палаці культури міста Луцька розпочався мистецький захід “На уродини до Лесі”.



Також протягом тижня у закладах культури, бібліотеках міста і закладах загальної середньої освіти відбудуться тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 лютого, лучани зібрались на Театральному майдані нашого міста, щоб вшанувати пам'ять видатної української поетесиНа захід завітали представники влади, творчої інтелігенції, трудових колективів та молодь, - йдеться на сайті Луцької міської ради.З нагоди 148-ї річниці від дня народження Лесі тут відбулась літературно-мистецька година, під час якої було урочисто декларовано її твори. Вшанувавши поетесу, присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника Лесі Українки.Потому у Палаці культури міста Луцька розпочався мистецький захід “На уродини до Лесі”.Також протягом тижня у закладах культури, бібліотеках міста і закладах загальної середньої освіти відбудуться тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки.

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