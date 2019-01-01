вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО

Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 25 лютого, лучани зібрались на Театральному майдані нашого міста, щоб вшанувати пам'ять видатної української поетеси Лесі Українки.

На захід завітали представники влади, творчої інтелігенції, трудових колективів та молодь, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

З нагоди 148-ї річниці від дня народження Лесі тут відбулась літературно-мистецька година, під час якої було урочисто декларовано її твори. Вшанувавши поетесу, присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника Лесі Українки.

Потому у Палаці культури міста Луцька розпочався мистецький захід “На уродини до Лесі”.

Також протягом тижня у закладах культури, бібліотеках міста і закладах загальної середньої освіти відбудуться тематичні заходи, присвячені постаті Лесі Українки.

Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Леся Українки, Луцьк вшанування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 18:16
Світязь може стати болотом через розкрадання унікальних водоростей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 17:48
Маленькому волинянину, який заново вчиться дихати, потрібні кошти на реабілітацію
Сьогодні, 17:41
Літній час-2019: коли переводити стрілки годинника
Сьогодні, 17:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині невідомі здали поліції п'яного водія
Сьогодні, 18:22
 0
Хто переміг на турнірі з футзалу у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 18:16
 0
Світязь може стати болотом через розкрадання унікальних водоростей. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
Лучани вшанували пам'ять поетеси Лесі Українки. ФОТО
Сьогодні, 17:48
 0
Вибори – без підкупу, країна – без війни, людям – 800 євро зарплати: у Луцьку назвали аргументи на користь перемоги Гриценка*
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8