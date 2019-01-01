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Чому в Луцьку хочуть підняти вартість проїзду до 6 гривень

Чому в Луцьку хочуть підняти вартість проїзду до 6 гривень
Луцькі перевізники стверджують, що підняття вартості проїзду з 5 до 6 гривень дозволить їм підняти зарплати водіям, а також покрити витрати.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор Департаменту економічної політики Луцької міськради Олександр Озінович.

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Посадовець відзначив, що перевізники підвищення вартості проїзду до 6 гривень обгрунтовують кількома факторами.

«Луцькі перевізники хочуть підняти зарплату водіям. У тарифі 5 грн вона закладена на рівні 5500 гривень. А у тарифі 6 гривень – близько 7200 гривень. Також вони стверджують, що зросла вартість дизпалива з 23 – 24 грн до 26 грн. Крім того, ріст тарифу позитивно вплине на ремонтні роботи. За словами перевізників, тариф у 6 грн дозволить їм вийти на рівень рентабельності 25%. За рік це приблизно принесе 250 тисяч гривень прибутку на кожен автобус. Сукупний дохід усіх перевізників за рік складе 50 млн гривень. Теоретично це дозволить поступово оновити парк маршруток у місті».

З іншого боку, Олександр Озінович зазначив, що луцькі перевізники не виконують положень меморандуму про співробітництво, який вони підписали з міською радою. Тому він скептично ставиться до обіцянок перевізників.

«На жаль, перевізники так і не поспішають виконувати умови меморандуму з містом. У цій ситуації я бачу лише один дієвий вихід – запровадження електронного квитка. У будь-якому разі, якщо виконком ухвалить проект рішення про ріст тарифів, воно буде розглядатися в Антимонопольному комітеті. Також відбудуться громадські обговорення. Це все займе не менше 2 місяців», - зазначив він.

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Теги: маршрутки, транспорт, вартість
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Коментарі 1
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