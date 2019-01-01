Смертельна аварія батька «бурштинового» прокурора під Луцьком: Верховний Суд ухвалив переглянути справу

Володимира Боровику і повернув її на новий розгляд.



Батько «бурштинового прокурора» Рівненщини в стані алкогольного сп’яніння



Місцевий та апеляційний суди дали йому умовний термін і навіть не позбавили водійських прав. Однак доказів, що винуватець може виправитись без ізоляції від суспільства, на думку Верховного Суду, замало. Про шанси на відновлення справедливості в справі Володимира Боровика – у матеріалі Центру журналістських розслідувань «Сила правди».



БАГАТІ БАТЬКИ СТАТУСНОГО ПРОКУРОРА



Володимир Боровик – волинський бізнесмен, який займається вантажними перевезеннями, лісозаготівлею, лісопереробкою та продажем деревини. Його син Андрій Боровик відомий на всю Україну. У 2014-ому його призначили заступником прокурора Рівненської області. А в липні 2016 року затримали за організацію організованого злочинного угрупування спрямованого на незаконний видобуток бурштину.



«Я вам хочу сказати, що якщо я зараз захочу 600 Мерседес S класу, то я собі можу його купити…. У мене дуже багаті батьки. Вони більше 20 років займаються бізнесом. У них будинок є в Лондоні. У них кілька квартир у Луцьку, є квартира в Києві. Моя сестра живе в Лондоні і вона експерт-мистецтвознавець з картин України, Росії та Казахстану. Тобто у нас дуже багата сім’я, а я працюю в прокуратурі за ідею», – коментував тоді свої статки журналістам видання «4 влада» Андрій Боровик.



Спочатку прокурор прикривався батьками, а потім і їм довелося згадувати «авторитетного» сина.



У січні 2017-го батько прокурора Володимир Боровик вчинив ДТП, в якому загинула молода жінка.



Чоловік під дією алкоголю сів за кермо автомобіля «Subaru Tribeca». У Княгининку, поблизу Луцька, він перетнув зустрічну смугу і виїхав на узбіччя, де йшла вчителька місцевого ліцею з малолітнім сином. Від отриманих травм жінка померла на місці. Винуватець спробував утекти. Проте його допомогли затримати небайдужі учасники дорожнього руху, які зауважили неадекватну поведінку водія. Під час затримання він намагався «домовитися» і розповідав про сина-прокурора.



Володимир Боровик відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові і заперечував факт ДТП: «Випив 50 грам. Ну, то й шо? Я не п’яний, я тверезий і не за рульом, а поки що тут. Те що вони мені кажуть, що там якась аварія сталася, що я збив там когось. Я нікого не збивав». Експертиза встановила, що у крові винуватця смертельної ДТП було понад три проміле алкоголю.



«В людини повністю відсутнє каяття. За 17 років роботи я ще такого не бачив», – дивувався лікар-нарколог Сергій Дудка.



Згодом, Володимир Боровик свою провину таки визнав повністю.



…І ЩУКУ КИНУЛИ У РІЧКУ. ВИРОК БАТЬКОВІ ПРОКУРОРА



У липні 2017 Луцький міськрайонний суд, в особі судді Олега Ющука, засудив батька «бурштинового прокурора» за ч. 2 ст. 286 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.



Проте цим же рішенням звільнив від відбування покарання, давши три роки іспитового терміну. Як помякшуючі обставини суд врахував позитивні характеристики Володимира Боровика, його інвалідність, заняття суспільно-корисними справами, висловленні в засіданні зізнання, жаль і каяття, а найголовніше – звернення чоловіка вбитої, який просив не карати винуватця.



Далі була апеляція. Колегія суддів під головуваням Олега Клока виявилася ще поблажливішою за першу інстанцію. Зокрема, представники правосуддя виключили з вироку порушення правил дорожнього руху.



«Апеляційний суд виключає з обвинувачення вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння, оскільки не вмотивований в обвинуваченні, а отже відсутній прямий причинно-наслідковий зв’язок між суспільно-небезпечним діянням та його наслідками. Також звертає увагу на те, що одна і та ж сама обставина не може бути одночасно кваліфікуючою та такою, що обтяжує покарання».



Врешті вирок Луцького міськрайонного суду залишився в силі, а апеляційні скарги прокурора і обвинуваченого відхилили. Таким чином Володимир Боровик відбувся легким переляком: на волі і за кермом.



До слова, інвалід третьої групи Володимир Боровик не вперше грішить п’яними автопригодами. У 2015 році Ківерцівський районний суд розглядав постанову відносно Боровика про нетверезе водіння. Спочатку протокол відправили на доопрацювання поліції, а потім справу закрили через те, що строки притягнення порушника до відповідальності збігли.



ЗАВЖДИ ТАК НЕ БУДЕ



Однак щось пішло не так і фортуна відвернулась від Боровиків. У липні 2018-го Андрій Боровик на «Toyota Camry» «влетів» у вантажівку на трасі Київ-Чоп і потрапив до лікарні.



У жовтні на вулиці Пушкіна у Ківерцях вибухнуло і згоріло авто, на якому батько Володимир Боровик вчинив смертельну автопригоду.



Ще через місяць, у листопаді 2018-го, Касаційний кримінальний суд визнав незаконною ухвалу Волинського апеляційного суду, щодо призначеного Володимиру Боровику покарання. Зокрема, суд вважає, що «наведені у справі обставини не є такими, що можуть свідчити про можливість виправлення особи без ізоляції від суспільства, а виключення порушення правил дорожнього руху з обвинувачення взагалі не відповідає вимогам законності та обґрунтованості»



Отже, Верховний суд скасував ухвалу волинської апеляції та повернув справу Володимира Боровика на новий розгляд. Слухання заплановане на 4 квітня 2019 року.



До слова суддя Олег Клок влітку був кандидатом до того ж таки Касаційного кримінального суду, який пізніше визнав його ухвалу у справі Володимира Боровика невідповідною нормам законності. Не пощастило Олегу Клоку і на екзамені. За підсумками анонімного письмового тестування суддя з Волині вибув з конкурсу до Верховного суду.



Оксана ПЕТРУК

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А в липні 2016 року затримали за організацію організованого злочинного угрупування спрямованого на незаконний видобуток бурштину.«Я вам хочу сказати, що якщо я зараз захочу 600 Мерседес S класу, то я собі можу його купити…. У мене дуже багаті батьки. Вони більше 20 років займаються бізнесом. У них будинок є в Лондоні. У них кілька квартир у Луцьку, є квартира в Києві. Моя сестра живе в Лондоні і вона експерт-мистецтвознавець з картин України, Росії та Казахстану. Тобто у нас дуже багата сім’я, а я працюю в прокуратурі за ідею», – коментував тоді свої статки журналістам видання «4 влада» Андрій Боровик.Спочатку прокурор прикривався батьками, а потім і їм довелося згадувати «авторитетного» сина.У січні 2017-го батько прокурора Володимир Боровик вчинив ДТП, в якому загинула молода жінка.Чоловік під дією алкоголю сів за кермо автомобіля «Subaru Tribeca». У Княгининку, поблизу Луцька, він перетнув зустрічну смугу і виїхав на узбіччя, де йшла вчителька місцевого ліцею з малолітнім сином. Від отриманих травм жінка померла на місці. Винуватець спробував утекти. Проте його допомогли затримати небайдужі учасники дорожнього руху, які зауважили неадекватну поведінку водія. Під час затримання він намагався «домовитися» і розповідав про сина-прокурора.Володимир Боровик відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові і заперечував факт ДТП: «Випив 50 грам. Ну, то й шо? Я не п’яний, я тверезий і не за рульом, а поки що тут. Те що вони мені кажуть, що там якась аварія сталася, що я збив там когось. Я нікого не збивав». Експертиза встановила, що у крові винуватця смертельної ДТП було понад три проміле алкоголю.«В людини повністю відсутнє каяття. За 17 років роботи я ще такого не бачив», – дивувався лікар-нарколог Сергій Дудка.Згодом, Володимир Боровик свою провину таки визнав повністю.У липні 2017 Луцький міськрайонний суд, в особі судді Олега Ющука, засудив батька «бурштинового прокурора» за ч. 2 ст. 286 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.Проте цим же рішенням звільнив від відбування покарання, давши три роки іспитового терміну. Як помякшуючі обставини суд врахував позитивні характеристики Володимира Боровика, його інвалідність, заняття суспільно-корисними справами, висловленні в засіданні зізнання, жаль і каяття, а найголовніше – звернення чоловіка вбитої, який просив не карати винуватця.Далі була апеляція. Колегія суддів під головуваням Олега Клока виявилася ще поблажливішою за першу інстанцію. Зокрема, представники правосуддя виключили з вироку порушення правил дорожнього руху.«Апеляційний суд виключає з обвинувачення вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння, оскільки не вмотивований в обвинуваченні, а отже відсутній прямий причинно-наслідковий зв’язок між суспільно-небезпечним діянням та його наслідками. Також звертає увагу на те, що одна і та ж сама обставина не може бути одночасно кваліфікуючою та такою, що обтяжує покарання».Врешті вирок Луцького міськрайонного суду залишився в силі, а апеляційні скарги прокурора і обвинуваченого відхилили. Таким чином Володимир Боровик відбувся легким переляком: на волі і за кермом.До слова, інвалід третьої групи Володимир Боровик не вперше грішить п’яними автопригодами. У 2015 році Ківерцівський районний суд розглядав постанову відносно Боровика про нетверезе водіння. Спочатку протокол відправили на доопрацювання поліції, а потім справу закрили через те, що строки притягнення порушника до відповідальності збігли.Однак щось пішло не так і фортуна відвернулась від Боровиків. У липні 2018-го Андрій Боровик на «Toyota Camry» «влетів» у вантажівку на трасі Київ-Чоп і потрапив до лікарні.У жовтні на вулиці Пушкіна у Ківерцях вибухнуло і згоріло авто, на якому батько Володимир Боровик вчинив смертельну автопригоду.Ще через місяць, у листопаді 2018-го, Касаційний кримінальний суд визнав незаконною ухвалу Волинського апеляційного суду, щодо призначеного Володимиру Боровику покарання. Зокрема, суд вважає, що «наведені у справі обставини не є такими, що можуть свідчити про можливість виправлення особи без ізоляції від суспільства, а виключення порушення правил дорожнього руху з обвинувачення взагалі не відповідає вимогам законності та обґрунтованості»Отже, Верховний суд скасував ухвалу волинської апеляції та повернув справу Володимира Боровика на новий розгляд. Слухання заплановане на 4 квітня 2019 року.До слова суддя Олег Клок влітку був кандидатом до того ж таки Касаційного кримінального суду, який пізніше визнав його ухвалу у справі Володимира Боровика невідповідною нормам законності. Не пощастило Олегу Клоку і на екзамені. За підсумками анонімного письмового тестування суддя з Волині вибув з конкурсу до Верховного суду.

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