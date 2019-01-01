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На Волині через грип закрили 4 школи

На Волині через грип закрили 4 школи
На Волині через ускладнення епідситуації припинили навчання у чотирьох школах області.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Так, тимчасово призупинили навчання у трьох школах Камінь-Каширського району та одній - Любомльського району.

Окрім того, закрили заклад дошкільної освіти в Ратнівському районі.

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Теги: грип, школи, навчання, Волинь
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