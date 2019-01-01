На Волині через грип закрили 4 школи
Сьогодні, 16:06
На Волині через ускладнення епідситуації припинили навчання у чотирьох школах області.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Так, тимчасово призупинили навчання у трьох школах Камінь-Каширського району та одній - Любомльського району.
Окрім того, закрили заклад дошкільної освіти в Ратнівському районі.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Так, тимчасово призупинили навчання у трьох школах Камінь-Каширського району та одній - Любомльського району.
Окрім того, закрили заклад дошкільної освіти в Ратнівському районі.
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