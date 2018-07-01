На Волині сім'я переселенців з вадами зору загрузла в «болоті» бюрократії. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
Подружжя Гончаренків переїхало на Волинь 2016-го. Олександр родом з Луганської області, Емілія – з Криму.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Обоє мають «інвалідність по зору». Жінка три роки не може оформити статус «внутрішньо переміщеної особи», чоловікові з двома вищими освітами не вдається знайти роботу.
Зараз вони мешкають у селі Липляни, за 9 кілометрів від Луцька.
Про те, як сімейство бореться з проблемами, та чому не може їх вирішити, - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Обоє мають «інвалідність по зору». Жінка три роки не може оформити статус «внутрішньо переміщеної особи», чоловікові з двома вищими освітами не вдається знайти роботу.
Зараз вони мешкають у селі Липляни, за 9 кілометрів від Луцька.
Про те, як сімейство бореться з проблемами, та чому не може їх вирішити, - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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