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На Волині сім'я переселенців з вадами зору загрузла в «болоті» бюрократії. ВІДЕО

На Волині сім'я переселенців з вадами зору загрузла в «болоті» бюрократії. ВІДЕО
Подружжя Гончаренків переїхало на Волинь 2016-го. Олександр родом з Луганської області, Емілія – з Криму.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Обоє мають «інвалідність по зору». Жінка три роки не може оформити статус «внутрішньо переміщеної особи», чоловікові з двома вищими освітами не вдається знайти роботу.

Зараз вони мешкають у селі Липляни, за 9 кілометрів від Луцька.

Про те, як сімейство бореться з проблемами, та чому не може їх вирішити, - у сюжеті.


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Теги: переселенці, Луцьк, проблема, Волинь
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