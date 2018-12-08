У день народження Лесі Українки опублікували перший трейлер фільму про неї

Лесі Українки команда фільму, яка знімає стрічку про відому поетесу, презентувала перший тизер майбутньої стрічки під робочою назвою «Леся Українка. Узлісся».



У сюжеті тизеру відображено один з найдраматичніших етапів у долі поетеси – час, який вона провела з Сергієм Мержинським наприкінці його життя, - пише



Леся Українка самовіддано піклувалась про коханого, намагаючись полегшити його останні дні. Саме тоді, однієї жахливої ночі, вона написала одну з своїх відомих поем «Одержима».



У відео Леся опиняється у найтрагічнішому моменті свого життя, але знаходить в собі сили, щоб перетворити горе і біль втрати на глибинну та дуже проникливу творчість. Багато дослідників кажуть, що саме ці події стали переламним моментом у її житті, який дав новий поштовх, після котрого її поезія стала більш зрілою, глибокою, драматичною та принесла світове визнання.



«У майбутньому фільмі, як і в тизері, ми хочемо показати некласичний та незвичайний образ Лесі Українки. Ми всі звикли до портрета на шкільній стіні та сухих фактів, які викладали нам вчителі літератури. Але ми хочемо показати Лесю зовсім іншою: живою, сучасною, із глибокими почуттями. Ми відтворимо образ справжньої жінки-енігми, розповімо про всі містичні та контроверсійні повороти її долі», – розповіли продюсери фільму Юлія Сінькевич та Марія Москаленко.



Роль Лесі Українки виконує молода українська акторка Дар’я Полуніна.



«Дар’я дуже неординарна акторка, на яку чекає велике майбутнє. З першого погляду я зрозуміла, що вона чудово впорається з роллю Лесі Українки», – розповіла режисерка байопіку Нана Джанелідзе.



Зйомки тизера проходили у Києві – у Голосіївському парку та у декораціях однієї із фотостудій. Сценарій та концепція тизера розроблені Наною Джанелідзе, художником-постановником став Юрій Ларіонов. Ідея реалізована продакшн-компаніями JS Films та FX Films.



Нагадаємо, зйомки байопіка про Лесю Українку було підтримано Українським культурним фондом.









Довідково:



Біографічний фільм або байопік (англ. biopic — biographical picture) — кінематографічний жанр і одночасно біографічний фільм, що розповідає про долю знаменитої або відомої особистості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До дня народженнякоманда фільму, яка знімає стрічку про відому поетесу, презентувала перший тизер майбутньої стрічки під робочою назвою «Леся Українка. Узлісся».У сюжеті тизеру відображено один з найдраматичніших етапів у долі поетеси – час, який вона провела знаприкінці його життя, - пише ZIK Леся Українка самовіддано піклувалась про коханого, намагаючись полегшити його останні дні. Саме тоді, однієї жахливої ночі, вона написала одну з своїх відомих поем «Одержима».У відео Леся опиняється у найтрагічнішому моменті свого життя, але знаходить в собі сили, щоб перетворити горе і біль втрати на глибинну та дуже проникливу творчість. Багато дослідників кажуть, що саме ці події стали переламним моментом у її житті, який дав новий поштовх, після котрого її поезія стала більш зрілою, глибокою, драматичною та принесла світове визнання.«У майбутньому фільмі, як і в тизері, ми хочемо показати некласичний та незвичайний образ Лесі Українки. Ми всі звикли до портрета на шкільній стіні та сухих фактів, які викладали нам вчителі літератури. Але ми хочемо показати Лесю зовсім іншою: живою, сучасною, із глибокими почуттями. Ми відтворимо образ справжньої жінки-енігми, розповімо про всі містичні та контроверсійні повороти її долі», – розповіли продюсери фільмутаРоль Лесі Українки виконує молода українська акторка«Дар’я дуже неординарна акторка, на яку чекає велике майбутнє. З першого погляду я зрозуміла, що вона чудово впорається з роллю Лесі Українки», – розповіла режисерка байопіку Нана Джанелідзе.Зйомки тизера проходили у Києві – у Голосіївському парку та у декораціях однієї із фотостудій. Сценарій та концепція тизера розроблені, художником-постановником став. Ідея реалізована продакшн-компаніями JS Films та FX Films.Нагадаємо, зйомки байопіка про Лесю Українку було підтримано Українським культурним фондом.

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