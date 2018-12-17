Де на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ
Сьогодні, 16:31
В Україні в цілому, та на Волині зокрема, спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності ГРВІ та грипу.
Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
Нагадаємо, на Волині через грип закрили 4 школи.
За даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом в області зменшилась на 7%, зареєстровано 6268 випадків проти 6732 попереднього тижня.
Захворюваність нижча епідемічного порогу на 5%.
Зафіксовано локальні перевищення епідемічних порогів в 6 районах області: у Рожищенському районі (на 43%), Ковельському та Камінь-Каширському районах (на 36%), Шацькому та Любомльському районах (на 11 %), Іваничівському (на 8,5%), найнижчі показники – у Любешівському, Ківерцівському районах та м.Нововолинську.
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Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
Нагадаємо, на Волині через грип закрили 4 школи.
За даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом в області зменшилась на 7%, зареєстровано 6268 випадків проти 6732 попереднього тижня.
Захворюваність нижча епідемічного порогу на 5%.
Зафіксовано локальні перевищення епідемічних порогів в 6 районах області: у Рожищенському районі (на 43%), Ковельському та Камінь-Каширському районах (на 36%), Шацькому та Любомльському районах (на 11 %), Іваничівському (на 8,5%), найнижчі показники – у Любешівському, Ківерцівському районах та м.Нововолинську.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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