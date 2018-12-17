Де на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ





Про це повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.



Нагадаємо, на Волині



За даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом в області зменшилась на 7%, зареєстровано 6268 випадків проти 6732 попереднього тижня.



Захворюваність нижча епідемічного порогу на 5%.



Зафіксовано локальні перевищення епідемічних порогів в 6 районах області: у Рожищенському районі (на 43%), Ковельському та Камінь-Каширському районах (на 36%), Шацькому та Любомльському районах (на 11 %), Іваничівському (на 8,5%), найнижчі показники – у Любешівському, Ківерцівському районах та м.Нововолинську.

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