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На Волині судили боржника аліментів

На Волині судили боржника аліментів
Чоловіка, стосовно якого встановлено обмеження у керуванні транспортними засобами до погашення заборгованості зі сплати аліментів, затримали на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне.

Справу розглянув Іваничівський районний суд, - пише Буг.

У судовому засіданні чоловік своєї вини не визнав та заявив, що йому приходили документи про обмеження виїзду за кордон та про обмеження у праві полювання, проте не було повідомлено про тимчасові обмеження у праві керування автомобілем.

Натомість державний виконавець Іваничівського районного відділу державної виконавчої служби Микола Микитюк пояснив, що постанови про тимчасові обмеження у праві керування транспортними засобами були надіслані на адресу боржника аліментів, про що свідчить список поштових відправлень та вручень.

Крім того, він неодноразово особисто спілкувався із чоловіком та попереджав про відповідальність за порушення обмежень, однак той легковажно ставився до своїх обов’язків.

Ознайомившись з матеріалами справи, суд постановив визнати винним чоловіка у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 126 КУпАП та позбавити його права керування транспортними засобами на строк три місяці.

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Теги: суд, чоловік, боржник, аліменти
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