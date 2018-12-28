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Українським пенсіонерам підвищуватимуть виплати усі наступні 5 років

Українським пенсіонерам підвищуватимуть виплати усі наступні 5 років
Українські пенсіонери отримуватимуть підвищення виплат усі наступні п’ять років.

На це нарешті з’явився потрібний ресурс – заявив Президент Петро Порошенко, - повідомили у прес-службі Глави Держави.

Глава держави взяв участь у робочій нараді щодо проведення індексації пенсій, де пояснив, що вперше за останні п’ять років економіка вийшла зі спричиненого війною піке.

Усі гроші від її зростання – спрямують на підвищення рівня життя соціально незахищених громадян у рамках стратегії з подолання бідності.

"Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так. Ми всі наступні п’ять років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкуповувати пенсіонерів, збільшуючи їм пенсії, людей праці, збільшуючи їм зарплати, родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм допомогу. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Але не пустими обіцянками, а вже виконанням зробленої великої роботи", - зазначив Президент Петро Порошенко.

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Теги: пенсії, гроші, Україна
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