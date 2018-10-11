Світязь може стати болотом через розкрадання унікальних водоростей. ВІДЕО





Кладофори схожі на маленькі зелені кульки, які лежать на дні озера, та влітку їх часто можуть бачити туристи на узбережжі, - пишуть



І якщо для них це краса, то для місцевих жителів – заробіток. Адже свій незаконний вилов ті продають, і зрештою вони потрапляють до Європи. Працівники Шацького національного парку майже щоночі ходять у рейди, аби ловити спритників.



Саме завдяки цим водоростям найглибше озеро України Світязь здатне очиститись за рік після великої кількості туристів влітку, кажуть науковці.



В Україні кладофору можна зустріти лише на кількох озерах, одне з яких – Світязь. Європейці її закуповують для очищення води і підтримання мікрофлори акваріумів, ставків та навіть цілих озер.



Ціна залежить від розміру кульки: від 6 до 60 грн. за одну. Та екологи і науковці застерігають – виловлювати її з води протизаконно, хоча й штраф за це мізерний, до 400 грн., а головне – це неабияка шкода природі. Без цих маленьких фільтрів Світязь може перетвориться на звичайне болото.



Детальніше - у сюжеті.





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