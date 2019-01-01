Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 лютого
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +5…+7. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Світязі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі близько -1…+1 градуса, удень – +5…+7. Вітер західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 лютого
Сьогодні, 20:00
«Промінь» запрошує діток на безкоштовну розважальну програму*
Сьогодні, 19:45
Волинські лижники привезли «золото» з чемпіонату України
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 лютого
Сьогодні, 19:00