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На Волині невідомі здали поліції п'яного водія

На Волині невідомі здали поліції п'яного водія
У Любешеві затримали п'яного водія за кермом.

24 лютого приблизно о 21:30 на лінію «102» надійшов анонімний дзвінок про те, що по вулиці Незалежності селища Любешів рухається легковий автомобіль «ВАЗ-2121», за кермом якого п’яний водій, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.

Поліцейські, які отримали орієнтування, одразу встановили транспортний засіб та подали звуковий сигнал про його зупинку.

"Працівники поліції попросили пред’явити посвідчення водія та реєстраційні документи на транспортний засіб. Однак, посвідчення водія, як виявилось, 25-річний кермувальник легковика, ще не отримував. При цьому поліцейські запідозрили, що він вживав алкогольні напої перш ніж сів за кермо: з ротової порожнини водія відчувався запах алкоголю, мова його була невиразною та не чіткою.
У присутності двох свідків правоохоронці запропонували пройти 25-річному кермувальнику огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціального приладу «Драгер» та медичний огляд на стан сп’яніння у Любешівській ЦРЛ. Проте водій відмовився", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим його відсторонили від керування транспортного засобу та у присутності свідків склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

"Рішення по справі буде прийнято Любешівським районним судом.
Відповідно, об’єктивна сторона правопорушення полягає у керуванні транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції", - зазначили у поліції.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу на водіїв у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Теги: алкоголь, поліція, Любешів
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