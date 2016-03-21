Навесні в селі під Луцьком відкриють амбулаторію





Про це йдеться на сайті



Реконструкція та ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини у рамках реалізації будівельного компоненту субпроекту Світового банку і МОЗ «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» – у зоні особливої уваги упродовж тривалого часу.



Нині, коли на переважній частині з 33-х об’єктів, які мають довести до ладу за кошти позики, приступили до робіт, керівництво УОЗ ВОДА і консультанти субпроекту за участі керівників закладів охорони здоров'я та влади на місцях, а також виконавців робіт (підрядників), почали проводити виїзні консультації з населенням щодо наявності скарг, пропозицій та звернень громадян стосовно перебігу процесу виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах реконструкції/ капітального ремонту. А заодно – й оглядають стан перебігу робіт, як-то кажуть, наживо, аби пришвидшити вирішення проблемних питань.



Отож, першою таку інспекцію 22 лютого приймала Ківерцівщина. У цьому районі за кошти позики реконструюють два приміщення – під Цуманську та Олицьку амбулаторії. Відповідно до підписаних документів, роботи виконує ТОВ «Житлобуд-2».



Як показали бесіди з представниками органів місцевого самоврядування, працівниками закладів охорони здоров'я та підрядної організації, за час виконання робіт жодних непорозумінь із місцевими мешканцями не виникало і скарги від громадян не надходили. Щоправда, затримка з оформленням дозвільних документів вплинула на власне процес реконструкції.



А у Цумані через виявлений аварійний стан конструкцій нині проводиться коригування проекту. Але, попри певні робочі моменти, об’єкти планують здати восени 2019 року.



Разом із тим, заступник начальника управління начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи Валентин Вітер і головний спеціаліст відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Берник провели невеличку інспекцію щодо того, як діючі амбулаторії використовують закуплені у рамках реалізації субпроекту обладнання, розхідні матеріали та медичні меблі.



Окрім того, на зворотному шляху співробітники УОЗ ВОДА та консультанти на кілька хвилин заїхали на об’єкт у селі Піддубці Луцького району, де працює ТОВ «ШИНАКА Україна».



Тут у приміщенні роботи йдуть до завершення, тож ця амбулаторія стане однією з перших, яку реконструюються за кошти субпроекту та відкриють уже навесні. Жодних непорозумінь із місцевими мешканцями з приводу проведення робіт тут також не виявили.



Оскільки ж загалом за будівельним компонентом реконструкцію і капітальний ремонт мають здійснити у більш ніж трьох десятках приміщень, то у найближчі місяці така інспекція планує побувати на усіх об’єктах.



Довідково:

Будівельний компонент передбачає здачу «під ключ» 33 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. Періодичність реалізації розділено на фази. У 2018-му розпочато роботи на перших трьох об’єктах першої фази в місті Луцьку та Луцькому районі. Загалом на компонент передбачено використати у межах 45% від суми позики, що становить майже 250 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піддубці, Луцького району невдовзі з'явиться амбулаторія загальної практики сімейної медицини.Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації Реконструкція та ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики сімейної медицини у рамках реалізації будівельного компоненту субпроекту Світового банку і МОЗ «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» – у зоні особливої уваги упродовж тривалого часу.Нині, коли на переважній частині з 33-х об’єктів, які мають довести до ладу за кошти позики, приступили до робіт, керівництво УОЗ ВОДА і консультанти субпроекту за участі керівників закладів охорони здоров'я та влади на місцях, а також виконавців робіт (підрядників), почали проводити виїзні консультації з населенням щодо наявності скарг, пропозицій та звернень громадян стосовно перебігу процесу виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах реконструкції/ капітального ремонту. А заодно – й оглядають стан перебігу робіт, як-то кажуть, наживо, аби пришвидшити вирішення проблемних питань.Отож, першою таку інспекцію 22 лютого приймала Ківерцівщина. У цьому районі за кошти позики реконструюють два приміщення – під Цуманську та Олицьку амбулаторії. Відповідно до підписаних документів, роботи виконує ТОВ «Житлобуд-2».Як показали бесіди з представниками органів місцевого самоврядування, працівниками закладів охорони здоров'я та підрядної організації, за час виконання робіт жодних непорозумінь із місцевими мешканцями не виникало і скарги від громадян не надходили. Щоправда, затримка з оформленням дозвільних документів вплинула на власне процес реконструкції.А у Цумані через виявлений аварійний стан конструкцій нині проводиться коригування проекту. Але, попри певні робочі моменти, об’єкти планують здати восени 2019 року.Разом із тим, заступник начальника управління начальник відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботиі головний спеціаліст відділу організації надання медичної допомоги та режимно-секретної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністраціїпровели невеличку інспекцію щодо того, як діючі амбулаторії використовують закуплені у рамках реалізації субпроекту обладнання, розхідні матеріали та медичні меблі.Окрім того, на зворотному шляху співробітники УОЗ ВОДА та консультанти на кілька хвилин заїхали на об’єкт у селі Піддубці Луцького району, де працює ТОВ «ШИНАКА Україна».Тут у приміщенні роботи йдуть до завершення, тож ця амбулаторія стане однією з перших, яку реконструюються за кошти субпроекту та відкриють уже навесні. Жодних непорозумінь із місцевими мешканцями з приводу проведення робіт тут також не виявили.Оскільки ж загалом за будівельним компонентом реконструкцію і капітальний ремонт мають здійснити у більш ніж трьох десятках приміщень, то у найближчі місяці така інспекція планує побувати на усіх об’єктах.Будівельний компонент передбачає здачу «під ключ» 33 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. Періодичність реалізації розділено на фази. У 2018-му розпочато роботи на перших трьох об’єктах першої фази в місті Луцьку та Луцькому районі. Загалом на компонент передбачено використати у межах 45% від суми позики, що становить майже 250 мільйонів гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію