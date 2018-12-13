Українським сім’ям виплачуватимуть допомогу за третю дитину





З такою ініціативою виступив президент України Петро Порошенко, передають Українські Новини

Згідно з рішенням, багатодітні сім’ї повинні будуть щомісячно отримувати виплату в розмірі прожиткового мінімуму. Так відбуватиметься до того часу, поки дитина не досягне шкільного віку.



"Ще одна дуже важлива ініціатива: маємо підтримати багатодітні сім'ї. Сьогодні за моєю ініціативою розробляється ще одне дуже важливе рішення. На третю дитину в сім'ї держава буде виплачувати прожитковий мінімум. У цьому році - до шкільного віку, а згодом - і до 16 років", - заявив Петро Порошенко.



У майбутньому допомогу виплачуватимуть до 16 років, обіцяє президент.



За його словами, така ініціатива покликана стати стимулом для підвищення народжуваності в Україні.

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Згідно з рішенням, багатодітні сім’ї повинні будуть щомісячно отримувати виплату в розмірі прожиткового мінімуму. Так відбуватиметься до того часу, поки дитина не досягне шкільного віку."Ще одна дуже важлива ініціатива: маємо підтримати багатодітні сім'ї. Сьогодні за моєю ініціативою розробляється ще одне дуже важливе рішення. На третю дитину в сім'ї держава буде виплачувати прожитковий мінімум. У цьому році - до шкільного віку, а згодом - і до 16 років", - заявив Петро Порошенко.У майбутньому допомогу виплачуватимуть до 16 років, обіцяє президент.За його словами, така ініціатива покликана стати стимулом для підвищення народжуваності в Україні.

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