Українським сім’ям виплачуватимуть допомогу за третю дитину
Сьогодні, 22:19
Допомогу за третю дитину виплачуватимуть до настання шкільного віку.
З такою ініціативою виступив президент України Петро Порошенко, передають Українські Новини.
Згідно з рішенням, багатодітні сім’ї повинні будуть щомісячно отримувати виплату в розмірі прожиткового мінімуму. Так відбуватиметься до того часу, поки дитина не досягне шкільного віку.
"Ще одна дуже важлива ініціатива: маємо підтримати багатодітні сім'ї. Сьогодні за моєю ініціативою розробляється ще одне дуже важливе рішення. На третю дитину в сім'ї держава буде виплачувати прожитковий мінімум. У цьому році - до шкільного віку, а згодом - і до 16 років", - заявив Петро Порошенко.
У майбутньому допомогу виплачуватимуть до 16 років, обіцяє президент.
За його словами, така ініціатива покликана стати стимулом для підвищення народжуваності в Україні.
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З такою ініціативою виступив президент України Петро Порошенко, передають Українські Новини.
Згідно з рішенням, багатодітні сім’ї повинні будуть щомісячно отримувати виплату в розмірі прожиткового мінімуму. Так відбуватиметься до того часу, поки дитина не досягне шкільного віку.
"Ще одна дуже важлива ініціатива: маємо підтримати багатодітні сім'ї. Сьогодні за моєю ініціативою розробляється ще одне дуже важливе рішення. На третю дитину в сім'ї держава буде виплачувати прожитковий мінімум. У цьому році - до шкільного віку, а згодом - і до 16 років", - заявив Петро Порошенко.
У майбутньому допомогу виплачуватимуть до 16 років, обіцяє президент.
За його словами, така ініціатива покликана стати стимулом для підвищення народжуваності в Україні.
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