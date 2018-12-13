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Українським сім’ям виплачуватимуть допомогу за третю дитину

Українським сім’ям виплачуватимуть допомогу за третю дитину
Допомогу за третю дитину виплачуватимуть до настання шкільного віку.

З такою ініціативою виступив президент України Петро Порошенко, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням, багатодітні сім’ї повинні будуть щомісячно отримувати виплату в розмірі прожиткового мінімуму. Так відбуватиметься до того часу, поки дитина не досягне шкільного віку.

"Ще одна дуже важлива ініціатива: маємо підтримати багатодітні сім'ї. Сьогодні за моєю ініціативою розробляється ще одне дуже важливе рішення. На третю дитину в сім'ї держава буде виплачувати прожитковий мінімум. У цьому році - до шкільного віку, а згодом - і до 16 років", - заявив Петро Порошенко.

У майбутньому допомогу виплачуватимуть до 16 років, обіцяє президент.

За його словами, така ініціатива покликана стати стимулом для підвищення народжуваності в Україні.

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Теги: допомога, виплати, сім'я, дитина
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