Важкопораненому бійцю з Волині, який переніс 39 операцій, зібрали кошти на лікування

Клеха Віталія Олександровича вдалося зібрати всього за кілька днів.



Про це на своїй сторінці у Наталія Попова.



"За декілька діб нашому Герою на лікування було зібрано 73 000 грн., що на даний момент повністю закриває всі потреби.



20 000 грн. допомоги надано Волинською обласною держадміністрацією, 35 000 грн. в руки вручили анонімні благодійники. Решта суми надійшла на картку Віктора Клеха по постам в соцмережах!



Нехай кожна копієчка, щиро надана важкопораненому, що втратив своє здоров`я захищаючи нас, повертається вам і вашим сім’ям у стократ примноженою!



На фото дід Віктор разом зі своїми онуками- вдома і стіни допомагають..

Одужання Вам, наш Герой!!

Ми з Вами!!", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, що Віталій добровільно пішов на війну в лютому 2017 року. На Сході в серпні 2018 його поранили.



Чоловік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Необхідну суму коштів на лікування важкопораненого 56-річного жителя села Гірка Полонка Луцького районувдалося зібрати всього за кілька днів.Про це на своїй сторінці у facebook пише волонтер"За декілька діб нашому Герою на лікування було зібрано 73 000 грн., що на даний момент повністю закриває всі потреби.20 000 грн. допомоги надано Волинською обласною держадміністрацією, 35 000 грн. в руки вручили анонімні благодійники. Решта суми надійшла на картку Віктора Клеха по постам в соцмережах!Нехай кожна копієчка, щиро надана важкопораненому, що втратив своє здоров`я захищаючи нас, повертається вам і вашим сім’ям у стократ примноженою!На фото дід Віктор разом зі своїми онуками- вдома і стіни допомагають..Одужання Вам, наш Герой!!Ми з Вами!!", - йдеться в дописі.Нагадаємо, що Віталій добровільно пішов на війну в лютому 2017 року. На Сході в серпні 2018 його поранили.Чоловік пережив клінічну смерть, 39 складних операцій та інфаркт . На бійця ще попереду чекає низка запланованих військовими медиками операцій.

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