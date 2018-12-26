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Чоловік, який у Луцьку підпільно виготовляв горілку та коньяк – відбувся штрафом

Чоловік, який у Луцьку підпільно виготовляв горілку та коньяк – відбувся штрафом
У Луцьку чоловік облаштував підпільний цех із виготовлення фальсифікованого алкоголю.

У квітні 2018 року правоохоронці провели обшуки в гаражі, де чоловік виготовляв сурогатну горілку та коньяк, та відкрили проти нього кримінальне провадження. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.

Серед основного асортименту алкогольних напоїв були горілка "FINLANDIA" з різними ароматизаторами, коньяк "KVINT" та віскі "CHIVAS".

Свою "продукцію" чоловік збував у різні куточки країни через "Нову пошту".

В ході слідства чоловік визнав свою вину та підписав з прокурорами угоду про визнання винуватості, відповідно до якої він погоджується з призначеним йому покаранням і не зможе оскаржити його в апеляційному порядку.

Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив ділку покарання у виді 51 085 гривень штрафу.

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Теги: алкоголь, фальсифікат, штраф, суд, гараж
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