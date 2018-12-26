Чоловік, який у Луцьку підпільно виготовляв горілку та коньяк – відбувся штрафом
25 лютий, 23:42
У Луцьку чоловік облаштував підпільний цех із виготовлення фальсифікованого алкоголю.
У квітні 2018 року правоохоронці провели обшуки в гаражі, де чоловік виготовляв сурогатну горілку та коньяк, та відкрили проти нього кримінальне провадження. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.
Серед основного асортименту алкогольних напоїв були горілка "FINLANDIA" з різними ароматизаторами, коньяк "KVINT" та віскі "CHIVAS".
Свою "продукцію" чоловік збував у різні куточки країни через "Нову пошту".
В ході слідства чоловік визнав свою вину та підписав з прокурорами угоду про визнання винуватості, відповідно до якої він погоджується з призначеним йому покаранням і не зможе оскаржити його в апеляційному порядку.
Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив ділку покарання у виді 51 085 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У квітні 2018 року правоохоронці провели обшуки в гаражі, де чоловік виготовляв сурогатну горілку та коньяк, та відкрили проти нього кримінальне провадження. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду.
Серед основного асортименту алкогольних напоїв були горілка "FINLANDIA" з різними ароматизаторами, коньяк "KVINT" та віскі "CHIVAS".
Свою "продукцію" чоловік збував у різні куточки країни через "Нову пошту".
В ході слідства чоловік визнав свою вину та підписав з прокурорами угоду про визнання винуватості, відповідно до якої він погоджується з призначеним йому покаранням і не зможе оскаржити його в апеляційному порядку.
Відтак, Луцький міськрайонний суд призначив ділку покарання у виді 51 085 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чоловік, який у Луцьку підпільно виготовляв горілку та коньяк – відбувся штрафом
25 лютий, 23:42
Важкопораненому бійцю з Волині, який переніс 39 операцій, зібрали кошти на лікування
25 лютий, 22:34
Українським сім’ям виплачуватимуть допомогу за третю дитину
25 лютий, 22:19