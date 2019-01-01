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26 лютого на Волині: гортаючи календар

26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналістка Мар’яна Метельська (на фото), депутат Луцької міськради Тарас Шляхтич, голова Волинського відділення Союзу українок Любов Ганейчук, колишній директор державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Олександр Новосад.

Окрім того, день народження святкують директор Волинського обласного фонду підтримки підприємництва Ольга Шворак, волонтер Катерина Кухаренко.

Вітаємо їх усіх з їхнім святом, зичимо добра, любові й довголіття.

Іменинники цього дня – Зоя, Світлана, Семен, Степан.

Вітаємо усіх іменинників з святом. Бажаємо їм щастя, сімейного благополуччя та достатку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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