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Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО

Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО
Анатолій Бойко з Володимира-Волинського робить писанкам плетиво зі срібла і бурштину. Майстер з Волині навіть потрапив до Книги рекордів України.

Про це повідомляють на сайті проекту «#ШОТАМ».

Анатолій Бойко – український Фаберже, він кує мереживне плетиво для писанок з бронзи та срібла, прикрашає бурштином та дорогоцінним камінням! Якщо добре придивитися, то можна розгледіти в кожній писанці зашифровані національні символи. Він винайшов холодну ковку металом по шкарлупці.

«Тут собі молоточком не допоможеш», – каже Анатолій Бойко.

Чоловік прикрасив вже 300 яєць від перепелиних до страусових. В кожній кованій писанці зашифровано національний символ. Працює звичайнісінькою бормашиною і абсолютно безкоштовно вчить дітей робити ажурні шедеври.
Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО

Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО

Майстер робить заготовки, як і для звичайної писанки — ​миє, видуває, сушить. Тоді береться за декор. Ніколи не малює ескізів, але завжди знає, що зобразить на писанці. Узор, як каже, тримає в пам’яті. У кожному виробі він зашифровує національні символи, традиційні українські знаки. Вдалою чи ні буде робота, залежить і від якості шкаралупи. Пан Анатолій використовує яйця домашньої птиці. Найкращі — перші п’ять. З них робить найделікатніші речі.
Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО

Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО

Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО

«Спочатку я боявся щось зламати, а тепер знаю, як це круто!», – розповідає Дмитро.

Анатолій Бойко — ​митець-новатор. Він у постійному пошуку. Любить, як каже, робити те, чого інші не вміють.
Волинський майстер оздоблює писанки мереживом з бронзи та срібла. ФОТО. ВІДЕО





Фото та відео - із faceboоk-сторінки Анатолія Бойка

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Теги: писанка, яйце, фаберже, майстер, Анатолій Бойко
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