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«Нова пошта» переходить на новий графік роботи

«Нова пошта» переходить на новий графік роботи
З 1 березня 2019 року "Нова пошта" запроваджує семиденний робочий графік в обласних і районних центрах.

Компанія "Нова пошта" переходить на семиденний графік роботи в обласних і районних центрах України з 1 березня цього року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також зміниться й графік роботи кур’єрів компанії. В них теж не буде вихідних днів.

На такі зміни компанія пішла для того, аби клієнтам було зручніше.

– Бізнес-клієнти можуть збільшити продаж за рахунок додаткових днів роботи, а одержувачам не потрібно після роботи чекати у чергах – можна приходити в зручний час в суботу чи неділю та отримувати свої посилки швидше, – сказав Гендиректор "Нової пошти" Олександр Бульба.

Планується, що у неділю відділення "Нової пошт" працюватимуть з 11.00 до 16.00, проте детальніше з графіком роботи кожного з них можна буде ознайомитися на сайті компанії.

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Теги: нова пошта, графік роботи
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