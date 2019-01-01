У Ковелі «автохам» заблокував пандус. ФОТО





Про це пише Юлія Шум у соцмережі



"Шановні ковельчани, власники автомобілей,невже так важко припаркуватися у призначеному для цього місці???? Неодноразово уже повертаючись з дитиною з прогулянки,стоять на пандосі автомобілі. Поясніть, будь ласка,як можна мамі з возиком піднятися або спуститися???? Вже здають нерви, чесно!" - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі "автохам" заблокував доступ до пандусу біля будинку.Про це пишеу соцмережі facebook "Шановні ковельчани, власники автомобілей,невже так важко припаркуватися у призначеному для цього місці???? Неодноразово уже повертаючись з дитиною з прогулянки,стоять на пандосі автомобілі. Поясніть, будь ласка,як можна мамі з возиком піднятися або спуститися???? Вже здають нерви, чесно!" - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію