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У Ковелі «автохам» заблокував пандус. ФОТО

У Ковелі «автохам» заблокував пандус. ФОТО
У Ковелі "автохам" заблокував доступ до пандусу біля будинку.

Про це пише Юлія Шум у соцмережі facebook.

"Шановні ковельчани, власники автомобілей,невже так важко припаркуватися у призначеному для цього місці???? Неодноразово уже повертаючись з дитиною з прогулянки,стоять на пандосі автомобілі. Поясніть, будь ласка,як можна мамі з возиком піднятися або спуститися???? Вже здають нерви, чесно!" - йдеться у дописі.
У Ковелі «автохам» заблокував пандус. ФОТО

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Теги: Ковель, пандус, автохам
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