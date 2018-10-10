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Чоловік помер, будинок згорів: просять допомогти багатодітній волинянці, яка після пожежі живе в сусідів

Чоловік помер, будинок згорів: просять допомогти багатодітній волинянці, яка після пожежі живе в сусідів
На Волині родина, яка залишилися без даху над головою, просить небайдужих про допомогу.

Про це повідомляє на своїй сторінці у facebook Олена Набойчик.

Жителька села Судче, що знаходиться на Любешівщині, Оніщук Тетяна Андріївна, залишилися без даху над головою з двома неповнолітніми дітками та старшим сином Владиславом. Хлопець з 27 грудня 2018 року перебуває в пункті постійної дислокації військової частини, разом зі своїм батальйоном в м.Володимирі -Волинському.

Чоловік — помер більше 10 років назад.

Сім’я залишилася на вулиці без одежі, речей домашнього побуту, меблів, постільної білизни – всього цього тепер потребує. Наразі, зі слів Тетяни Андріївни, вони мешкають у сусідів.

Жінка сама добудовувала власний будинок, планувала з дітьми ремонт, але вогонь знищив все нажите майно. Все без чого не обійтися в домі, доведеться наживати роками. Та й то після того, як хату буде відремонтовано, а для ремонту потрібні чималі кошти, яких у погорільців теж немає.

Тетяна не працює, перебуває по догляду за сином, інвалідом дитинства.

«Із вірою, що на Любешівщині живе багато милосердних людей, я публікую цей допис. Якщо хто має можливість допоможіть речами дітям: хлопчики віком 6 та 14 років. Допоможіть, хто чим може! Будь-яка допомога у цій ситуації буде для них порятунком.», — закликає Олена у дописі.

Кошти можна перерахувати на картку Приват № 5168 757387271887 Оніщук Тетяна Андріївна.

Номер телефон Тетяни Андріївни: 0983243965

Чоловік помер, будинок згорів: просять допомогти багатодітній волинянці, яка після пожежі живе в сусідів

Чоловік помер, будинок згорів: просять допомогти багатодітній волинянці, яка після пожежі живе в сусідів

Чоловік помер, будинок згорів: просять допомогти багатодітній волинянці, яка після пожежі живе в сусідів

Чоловік помер, будинок згорів: просять допомогти багатодітній волинянці, яка після пожежі живе в сусідів

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Теги: пожежа, будинок, Судче, допомога
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