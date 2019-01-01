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Від розмитнення «євроблях» Пенсійний фонд отримав понад 13 мільярдів гривень

Від розмитнення «євроблях» Пенсійний фонд отримав понад 13 мільярдів гривень
Від розмитнення автівок на “єврономерах” за пільговою 50%-відсотковою знижкою акцизного податку Пенсійний фонд України отримав надходження у розмірі 13,5 млрд грн.

Про це у своєму Фейсбук повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов. Пише Today.ua.

За його словами, у минулу п’ятницю, 22 лютого, коли був останній день дії пільги – оформити свою автівку забажало близько 700 власників. Всі авто будуть розмитнені з урахуванням пониженої ставки.

Загалом, за час дії пільгового періоду, який тривав з 25 листопада минулого року по 24 лютого, оформлено більше 218 тисяч “залізних коней”, з яких, власне, і сплачено понад 13,5 млрл грн.

Із них майже 140 тис – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено понад 8,65 млрд гривень, з яких майже 4,3 млрд грн – акцизний податок, 2,5 млрд грн – ПДВ та 0,772 млрд грн – мито.

Із цієї кількості 121,4 тис. – автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням термінів вивозу. За них власники добровільно сплатили 1,031 млрд грн, тобто 8500 грн за кожне авто, що звільнило водіїв від адміністративної відповідальності, зазначив очільник ДФС.

Найбільше автівок було оформлено на Київській митниці – 25 103, Волинській – 15 543, Закарпатській – 12 094, Львівській – 11 163 та Чернівецькій 10 652.

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Теги: розмитнення, Євробляхи, пенсійний фонд
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