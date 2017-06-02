Яким військам надають перевагу волинські призовники





Як зазначив військовий комісар Володимир-Волинського об’єднаного військового комісаріату підполковник Руслан ЯЦІЙ, згідно Указу Президента України 22/2019 від 20.01.2019 року строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу припадають на квітень-червень та жовтень-грудень. Пише



Призов торкнеться громадян, яким у період проведення чергового призову виповниться 18 років, а також громадян, котрі народилися у 1992-2001 роках та втратили право на відстрочку від призову, або не були призвані раніше на строкову військову службу з різних причин.



Призовники, яким надійшла повістка з військкомату на прибуття призовної дільниці для проходження призовної комісії зобов’язані у встановлений строк прибути до пункту прибуття. Утім, якщо повістки не було, вони мають з’явитися до призовної дільниці у десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента.



Ті, хто змінив місце проживання, зобов’язані упродовж семи днів з’явитися до військкомату за новим місцем проживання для взяття на облік.



Відстрочки лишились тими ж, що були. Згідно Закону України «Про військовий обовязок та військову службу», ст.17 передбачає великий перелік відстрочок від строкової військової служби. Зокрема, право на неї мають чоловіки, у яких двоє і більше дітей або вагітна дружину; студенти денної форми навчання в залежності від рівня акредитації навчального закладу; призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї; педагоги, лікарі, священнослужителі, працівники поліції, резервісти і т.д. Однак згідно розпорядження НГШ №321/510 від 22.01.2019 додалася ще одна відстрочка для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.



В залежності від стану здоров’я юнаки мають право вибору виду та роду військ, у яких проходитимуть службу. Зокрема, Сухопутні війська, Повітряні сили, Частини центрального підпорядкування ЗСУ, Державна прикордонна служба, Сили спеціальних операцій, Державна служба спеціального транспорту та Національна гвардія України.



Серед тих, які найбільше обирають призовники, – Сухопутні війська, Державна прикордонна служба та Національна гвардія України.



Упродовж 2018 року 33 юнаки призовного віку підписали контракти для проходження військової служби. З початку 2019 прийняло рішення служити 4 юнаків.



Насамкінець Руслан Яцій наголошує, строковиків не відправлятимуть у зону ООС. Саме це є здебільшого причиною, по якій хлопці намагаються уникнути служби в армії. В українському законодавстві чітко сказано, що солдати строкової служби не можуть бути задіяні для участі в збройних конфліктах, миротворчих та інших операціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 25 лютого, у Володимир-Волинському об’єднаному військкоматі розпочала роботу військово-лікарська комісія. Адже вже за місяць розпочнеться весняний призов, і ряди ЗСУ поповняться новими захисниками держави.Як зазначив військовий комісар Володимир-Волинського об’єднаного військового комісаріату підполковник, згідно Указу Президента України 22/2019 від 20.01.2019 року строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу припадають на квітень-червень та жовтень-грудень. Пише Володимир медіа Призов торкнеться громадян, яким у період проведення чергового призову виповниться 18 років, а також громадян, котрі народилися у 1992-2001 роках та втратили право на відстрочку від призову, або не були призвані раніше на строкову військову службу з різних причин.Призовники, яким надійшла повістка з військкомату на прибуття призовної дільниці для проходження призовної комісії зобов’язані у встановлений строк прибути до пункту прибуття. Утім, якщо повістки не було, вони мають з’явитися до призовної дільниці у десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента.Ті, хто змінив місце проживання, зобов’язані упродовж семи днів з’явитися до військкомату за новим місцем проживання для взяття на облік.Відстрочки лишились тими ж, що були. Згідно Закону України «Про військовий обовязок та військову службу», ст.17 передбачає великий перелік відстрочок від строкової військової служби. Зокрема, право на неї мають чоловіки, у яких двоє і більше дітей або вагітна дружину; студенти денної форми навчання в залежності від рівня акредитації навчального закладу; призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї; педагоги, лікарі, священнослужителі, працівники поліції, резервісти і т.д. Однак згідно розпорядження НГШ №321/510 від 22.01.2019 додалася ще одна відстрочка для працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.В залежності від стану здоров’я юнаки мають право вибору виду та роду військ, у яких проходитимуть службу. Зокрема, Сухопутні війська, Повітряні сили, Частини центрального підпорядкування ЗСУ, Державна прикордонна служба, Сили спеціальних операцій, Державна служба спеціального транспорту та Національна гвардія України.Серед тих, які найбільше обирають призовники, – Сухопутні війська, Державна прикордонна служба та Національна гвардія України.Упродовж 2018 року 33 юнаки призовного віку підписали контракти для проходження військової служби. З початку 2019 прийняло рішення служити 4 юнаків.Насамкінець Руслан Яцій наголошує, строковиків не відправлятимуть у зону ООС. Саме це є здебільшого причиною, по якій хлопці намагаються уникнути служби в армії. В українському законодавстві чітко сказано, що солдати строкової служби не можуть бути задіяні для участі в збройних конфліктах, миротворчих та інших операціях.

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