У Луцьку можуть покарати директора зоопарку та очільника архівного відділу
Сьогодні, 08:39
У Луцьку доручили провести розслідування щодо двох посадовців.
Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Секретар міськради Григорій Пустовіт зауважив, що на оперативну нараду не прийшли ні керівники архівного відділу та Луцького зоопарку, ні їхні заступники. Відтак, із цього приводу він доручив провести службове розслідування.
«Щодо всіх провести службове розслідування і притягнути до відповідальності винних», - наголосив він.
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Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Секретар міськради Григорій Пустовіт зауважив, що на оперативну нараду не прийшли ні керівники архівного відділу та Луцького зоопарку, ні їхні заступники. Відтак, із цього приводу він доручив провести службове розслідування.
«Щодо всіх провести службове розслідування і притягнути до відповідальності винних», - наголосив він.
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роботу директора зоопарку видно неозброєним оком, на відміну від вашої премійованої некислими вливаннями компанії. де Палиця, не підкажете?