У Луцьку можуть покарати директора зоопарку та очільника архівного відділу

У Луцьку доручили провести розслідування щодо двох посадовців.Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Секретар міськрадизауважив, що на оперативну нараду не прийшли ні керівники архівного відділу та Луцького зоопарку, ні їхні заступники. Відтак, із цього приводу він доручив провести службове розслідування.«Щодо всіх провести службове розслідування і притягнути до відповідальності винних», - наголосив він.