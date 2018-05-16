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У Луцьку можуть покарати директора зоопарку та очільника архівного відділу

У Луцьку можуть покарати директора зоопарку та очільника архівного відділу
У Луцьку доручили провести розслідування щодо двох посадовців.

Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Секретар міськради Григорій Пустовіт зауважив, що на оперативну нараду не прийшли ні керівники архівного відділу та Луцького зоопарку, ні їхні заступники. Відтак, із цього приводу він доручив провести службове розслідування.

«Щодо всіх провести службове розслідування і притягнути до відповідальності винних», - наголосив він.

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Теги: Луцьк, розслідування
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Коментарі 4
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серйозно????
роботу директора зоопарку видно неозброєним оком, на відміну від вашої премійованої некислими вливаннями компанії. де Палиця, не підкажете?
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Якось гуляючи в центральному парку Луцька, підійшов до каси зоопарку. Читаю: "Ціна квитка для дорослих - 40 грн., для дітей від 100 см до 15 років -30 грн." (????). Поруч ростоміра я не виявив... Якось дивно: де закінчуються 100 см і починаються 15 років? Боюсь стати затаврованим ганьбою зі сторони луцьких феміністок у підозрі сексизму, але чи не краще в нинішніх дітей-аксерератів щось інше міряти? Якщо вже на те пішло, що ціна квитка в місцевий зоопарк залежить від довжини тіла?
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аксеЛератів
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не передали подачку з альпійських гір, що пустоцвіт біситься? зоопарк відвідує багато людей, раніше не було такого і зоопарк розвивається, це видно, а от місто засралося по вуха, дороги розвалились, маршрутки не їздять, там розслідування проводь, зпмполіт премійований на 250%
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