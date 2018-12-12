Лучани нарікають на спеку в квартирах

У період з 11 до 24 лютого на лінію оперативного реагування Луцької міськради надійшло 82 звернення, що стосувалися роботи ДКП «Луцьктепло».Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами заступника директора ЦНАПу, 17 дзвінків були з проханнями зменшити параметри опалення.Окрім того, через проведення ремонтних робіт зупиняли котельні на Шевченка, Вороніхіна та низку бойлерних. Це призвело до відсутності опалення, холодної та гарячої води у помешканнях лучан.