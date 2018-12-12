Лучани нарікають на спеку в квартирах
Сьогодні, 08:43
У період з 11 до 24 лютого на лінію оперативного реагування Луцької міськради надійшло 82 звернення, що стосувалися роботи ДКП «Луцьктепло».
Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами заступника директора ЦНАПу Тетяни Книш, 17 дзвінків були з проханнями зменшити параметри опалення.
Окрім того, через проведення ремонтних робіт зупиняли котельні на Шевченка, Вороніхіна та низку бойлерних. Це призвело до відсутності опалення, холодної та гарячої води у помешканнях лучан.
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Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами заступника директора ЦНАПу Тетяни Книш, 17 дзвінків були з проханнями зменшити параметри опалення.
Окрім того, через проведення ремонтних робіт зупиняли котельні на Шевченка, Вороніхіна та низку бойлерних. Це призвело до відсутності опалення, холодної та гарячої води у помешканнях лучан.
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