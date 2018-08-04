У Луцьку скаржаться на нічний шум зі «Спортлото»





Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.



Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що за тиждень отримали низку нарікань від лучан на гральні заклади. Зокрема, телефонували мешканці вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів та проспекту Волі.



Лучани кажуть, що заклади «Спортлото» створюють їм незручності і звідти постійно чути шум уночі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани нарікають на роботу гральних закладів «Спортлото».Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник директора ЦНАПурозповіла, що за тиждень отримали низку нарікань від лучан на гральні заклади. Зокрема, телефонували мешканці вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів та проспекту Волі.Лучани кажуть, що заклади «Спортлото» створюють їм незручності і звідти постійно чути шум уночі.

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