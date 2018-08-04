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У Луцьку скаржаться на нічний шум зі «Спортлото»

У Луцьку скаржаться на нічний шум зі «Спортлото»
Лучани нарікають на роботу гральних закладів «Спортлото».

Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заступник директора ЦНАПу Тетяна Книш розповіла, що за тиждень отримали низку нарікань від лучан на гральні заклади. Зокрема, телефонували мешканці вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів та проспекту Волі.

Лучани кажуть, що заклади «Спортлото» створюють їм незручності і звідти постійно чути шум уночі.

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Теги: Луцьк, Спортлото, шум
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