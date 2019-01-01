Чому у Луцьку перестали курсувати маршрутки №47

Розповіли, чому у Луцьку скасували маршрут №47.Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Секретар міської радизауважив, що є багато нарікань від лучан щодо маршруту №47, який нещодавно скасували. Він поцікавився, чия ініціатива відмінити курсування автобусів.Начальник управління транспортувідповів, що маршрут №47 зняли за ініціативою перевізника. До того ж, люди грозилися перекривати дороги через відсутність нормального сполучення вулиць на окраїнах.«Було змінено схему руху автобуса №3, щоби він їхав на Чернишевського. Ми додали туди ще 2 автобуси. Є дзвінки з подякою від мешканців Чернишевського, бо ми вирішили проблему доїзду. Також ми додали автобуси на маршрут №31. Протягом дня автобуси йдуть заповнені, інтервал – 10-11 хвилин, трошки є проблеми у селах Тарасове та Боголюби», - сказав посадовець.Григорій Пустовіт відзначив, що проблему доїзду мешканців з прилеглих сіл повинна вирішувати ОДА. Однак додав, що маршрутки не повинні курсувати центром міста.