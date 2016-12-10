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Біля луцької гімназії бігають безпритульні пси

Біля луцької гімназії бігають безпритульні пси
У Луцьку на лінію оперативного реагування міської ради за тиждень надійшло 12 звернень, що стосувалися безпритульних псів.

Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Просили вирішити проблему безпритульних псів мешканці вулиць Драгоманова, Черняховського, Станіславського, Польова, Шевченка, Конякіна, Дружби Народів.

Окрім того, нарікають на безпритульних псів і біля гімназії №14.

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Теги: безпритульні пси, гімназія №4, Луцьк
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