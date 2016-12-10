Біля луцької гімназії бігають безпритульні пси
Сьогодні, 09:26
У Луцьку на лінію оперативного реагування міської ради за тиждень надійшло 12 звернень, що стосувалися безпритульних псів.
Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Просили вирішити проблему безпритульних псів мешканці вулиць Драгоманова, Черняховського, Станіславського, Польова, Шевченка, Конякіна, Дружби Народів.
Окрім того, нарікають на безпритульних псів і біля гімназії №14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
Просили вирішити проблему безпритульних псів мешканці вулиць Драгоманова, Черняховського, Станіславського, Польова, Шевченка, Конякіна, Дружби Народів.
Окрім того, нарікають на безпритульних псів і біля гімназії №14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку назвали злісних боржників за тепло
Сьогодні, 09:40
У Миколаєві двоє військових загинули в аварії
Сьогодні, 09:35
Біля луцької гімназії бігають безпритульні пси
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 26 лютого
Сьогодні, 09:10
Чому у Луцьку перестали курсувати маршрутки №47
Сьогодні, 08:57