Біля луцької гімназії бігають безпритульні пси





Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.



Просили вирішити проблему безпритульних псів мешканці вулиць Драгоманова, Черняховського, Станіславського, Польова, Шевченка, Конякіна, Дружби Народів.



Окрім того, нарікають на безпритульних псів і біля гімназії №14.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на лінію оперативного реагування міської ради за тиждень надійшло 12 звернень, що стосувалися безпритульних псів.Про це йшлося у вівторок, 26 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.Просили вирішити проблему безпритульних псів мешканці вулиць Драгоманова, Черняховського, Станіславського, Польова, Шевченка, Конякіна, Дружби Народів.Окрім того, нарікають на безпритульних псів і біля гімназії №14.

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