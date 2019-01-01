У Миколаєві двоє військових загинули в аварії
Сьогодні, 09:35
В Миколаєві легковий автомобіль Peugeot 407 з військовими врізався в дерево.
Загинули двоє чоловіків і травмована одна жінка, - повідомляє регіональне управління Нацполіції 26 лютого.
Зазначається, що приблизно о 1:50 на перетині проспекту Центрального і вулиці Шосейної в Заводському районі водій Peugeot 407 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.
"У результаті дорожньо-транспортної пригоди 29-річний водій і 29-річний пасажир військовослужбовець загинули на місці події, ще одна 32-річна пасажир, також військовослужбовець, з тілесними ушкодженнями доставлена в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Тривають слідчі дії.
Відомості про аварію внесені в ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).
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Загинули двоє чоловіків і травмована одна жінка, - повідомляє регіональне управління Нацполіції 26 лютого.
Зазначається, що приблизно о 1:50 на перетині проспекту Центрального і вулиці Шосейної в Заводському районі водій Peugeot 407 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.
"У результаті дорожньо-транспортної пригоди 29-річний водій і 29-річний пасажир військовослужбовець загинули на місці події, ще одна 32-річна пасажир, також військовослужбовець, з тілесними ушкодженнями доставлена в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Тривають слідчі дії.
Відомості про аварію внесені в ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Алкоголь? Втома?
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