У Миколаєві двоє військових загинули в аварії

В Миколаєві легковий автомобіль Peugeot 407 з військовими врізався в дерево.Загинули двоє чоловіків і травмована одна жінка, - повідомляє регіональне управління Нацполіції 26 лютого.Зазначається, що приблизно о 1:50 на перетині проспекту Центрального і вулиці Шосейної в Заводському районі водій Peugeot 407 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом."У результаті дорожньо-транспортної пригоди 29-річний водій і 29-річний пасажир військовослужбовець загинули на місці події, ще одна 32-річна пасажир, також військовослужбовець, з тілесними ушкодженнями доставлена ​​в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Тривають слідчі дії.Відомості про аварію внесені в ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).