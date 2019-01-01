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У Миколаєві двоє військових загинули в аварії

У Миколаєві двоє військових загинули в аварії
В Миколаєві легковий автомобіль Peugeot 407 з військовими врізався в дерево.

Загинули двоє чоловіків і травмована одна жінка, - повідомляє регіональне управління Нацполіції 26 лютого.

Зазначається, що приблизно о 1:50 на перетині проспекту Центрального і вулиці Шосейної в Заводському районі водій Peugeot 407 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди 29-річний водій і 29-річний пасажир військовослужбовець загинули на місці події, ще одна 32-річна пасажир, також військовослужбовець, з тілесними ушкодженнями доставлена ​​в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Тривають слідчі дії.

Відомості про аварію внесені в ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).

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Теги: аварія Миколаїв
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