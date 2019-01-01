Лучан кличуть на відкриту розмову з Андрієм Покровським
Сьогодні, 10:08
Усіх охочих запрошують на відкриту розмову з депутатом Луцької міської ради, бізнесменом, меценатом Андрієм Покровським.
Тема зустрічі: «Луцьк: що далі..?» Дискусія відбудеться у вівторок, 26 лютого, о 18:30 в РЦ "Промінь", - пише Конкурент.
"Якщо вам не байдужа доля міста, якщо ви переймаєтеся своєю долею, долею своїх рідних у цьому місті, ви повинні прийти на цю дискусію і поставити питання, які вас цікавлять", – запрошує лучан Андрій Покровський.
Реєструйся: телефонуй 099 215 50 75 або заповнюй анкету.
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Тема зустрічі: «Луцьк: що далі..?» Дискусія відбудеться у вівторок, 26 лютого, о 18:30 в РЦ "Промінь", - пише Конкурент.
"Якщо вам не байдужа доля міста, якщо ви переймаєтеся своєю долею, долею своїх рідних у цьому місті, ви повинні прийти на цю дискусію і поставити питання, які вас цікавлять", – запрошує лучан Андрій Покровський.
Реєструйся: телефонуй 099 215 50 75 або заповнюй анкету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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