У Луцьку біля вокзалу пограбували чоловіка

У Луцьку патрульні затримали чоловіка, котрий ймовірно причетний до грабежу.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.25 лютого приблизно о 19-годині екіпаж патрульної поліції отримав виклик, що на привокзальному майдані у місті Луцьку невідомий чоловік вирвав з рук сумку заявника, та побіг в невідомому напрямку."Інспектори патрульної поліції обстеживши прилеглу територію, помітили чоловіка, в якого всі деталі одягу збігалися з тими, що в орієнтуванні, також в руках знаходився чорний рюкзак. Запитавши в особи чия сумка в нього у руках та що в ній знаходиться – останній пояснити не зміг", - йдеться у повідомленні.30-річного місцевого жителя затримали та доставили до Луцького відділку поліції.