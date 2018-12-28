У Луцьку біля вокзалу пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:38
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, котрий ймовірно причетний до грабежу.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
25 лютого приблизно о 19-годині екіпаж патрульної поліції отримав виклик, що на привокзальному майдані у місті Луцьку невідомий чоловік вирвав з рук сумку заявника, та побіг в невідомому напрямку.
"Інспектори патрульної поліції обстеживши прилеглу територію, помітили чоловіка, в якого всі деталі одягу збігалися з тими, що в орієнтуванні, також в руках знаходився чорний рюкзак. Запитавши в особи чия сумка в нього у руках та що в ній знаходиться – останній пояснити не зміг", - йдеться у повідомленні.
30-річного місцевого жителя затримали та доставили до Луцького відділку поліції.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
25 лютого приблизно о 19-годині екіпаж патрульної поліції отримав виклик, що на привокзальному майдані у місті Луцьку невідомий чоловік вирвав з рук сумку заявника, та побіг в невідомому напрямку.
"Інспектори патрульної поліції обстеживши прилеглу територію, помітили чоловіка, в якого всі деталі одягу збігалися з тими, що в орієнтуванні, також в руках знаходився чорний рюкзак. Запитавши в особи чия сумка в нього у руках та що в ній знаходиться – останній пояснити не зміг", - йдеться у повідомленні.
30-річного місцевого жителя затримали та доставили до Луцького відділку поліції.
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