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У Луцьку біля вокзалу пограбували чоловіка

У Луцьку біля вокзалу пограбували чоловіка
У Луцьку патрульні затримали чоловіка, котрий ймовірно причетний до грабежу.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

25 лютого приблизно о 19-годині екіпаж патрульної поліції отримав виклик, що на привокзальному майдані у місті Луцьку невідомий чоловік вирвав з рук сумку заявника, та побіг в невідомому напрямку.

"Інспектори патрульної поліції обстеживши прилеглу територію, помітили чоловіка, в якого всі деталі одягу збігалися з тими, що в орієнтуванні, також в руках знаходився чорний рюкзак. Запитавши в особи чия сумка в нього у руках та що в ній знаходиться – останній пояснити не зміг", - йдеться у повідомленні.

30-річного місцевого жителя затримали та доставили до Луцького відділку поліції.

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Теги: кримінал, поліція, грабіж
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